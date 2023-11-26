ITF26 ноября 2023, 13:50 | Обновлено 26 ноября 2023, 14:56
1798
5
Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг
Украинки сыграют против команды Румынии
26 ноября 2023, 13:50 | Обновлено 26 ноября 2023, 14:56
1798
5
26 ноября в Малаге (Испания) состоялась жеребьевка раунда Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
В следующем году женская сборная Украины по теннису сразится за право сыграть в финальной части турнира против команды Румынии.
В прошлом году украинки уступили на этом этапе сборной США, а в этом сезоне - команду Чехии.
В хозяева матча определили Украину, встреча состоится 12-13 апреля.
Ранее сборная Украины обыграла Нидерланды в раунде Плей-офф.
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Комментарии 5
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ну румунок треба обігрувати, Халеп не буде, Русе, Бегу потрібно обігрувати
Питання чи буде Еліна. І чи буде у суперниць Кірстя. Бо Рузе, Богдан, Крістіан, Бегу прохідні, хоч і не стовідсотково, для будь-якого складу.
При наявності наших топів, ми повинні бути фаворитами .
Непоганий жереб. Це вже не США та Чехія тут є реальні шанси. Багато, що буде залежати від того хто буде представляти обидві команди. Халеп, скоріш за все, не буде. Тоді оптимальний склад Румунії - це Кірстя та Богдан і Бегу/Русе в парі. Кірстя неприємна суперниця апріорі, а в Богдан непогані бійцівські якості, тому в такому випадку легко точно не буде. Якщо за нас будуть Еліна та Ангеліна/Леся, а в парі або сестри Кіченок, або Марта з кимось шанси наші будуть вищими, але далеко не стовідсотковими. Але в будь- якому випадку потрібно робити все, щоб проходити в основний турнір, того що наш нинішній склад точно заслуговує грати в еліті.
50=50
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