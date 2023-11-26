Сборная Украины узнала следующих соперниц в Кубке Билли Джин Кинг

26 ноября в Малаге (Испания) состоялась жеребьевка раунда Квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

В следующем году женская сборная Украины по теннису сразится за право сыграть в финальной части турнира против команды Румынии.

В прошлом году украинки уступили на этом этапе сборной США, а в этом сезоне - команду Чехии.

В хозяева матча определили Украину, встреча состоится 12-13 апреля.

Ранее сборная Украины обыграла Нидерланды в раунде Плей-офф.