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  4. Украина – Нидерланды – 3:1. Ястремская с камбэком оформила общую победу
ITF
12 ноября 2023, 16:34 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:11
2593
9

Украина – Нидерланды – 3:1. Ястремская с камбэком оформила общую победу

Украинки, не дожидаясь парной встречи, завоевали путевку в раунд Квалификации

12 ноября 2023, 16:34 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:11
2593
9
Украина – Нидерланды – 3:1. Ястремская с камбэком оформила общую победу
ФТУ. Даяна Ястремская

11-12 ноября состоялось противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В четвертом матче на корт вышли вторые номера команд Даяна Ястремская (№106 WTA) и Сюзан Ламенс (№218 WTA). Украинка проиграла первую партию, но сумела оформить волевую победу.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Нидерланды
Даяна Ястремская (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 4:6, 6:1, 7:5

Отметим, что это была первая встреча теннисисток.

Ранее два очка для сборной Украины заработала Ангелина Калинина, для которой это был дебютный матч в составе национальной команды.

Даяна принесла сборной Украины третье очко в противостоянии со сборной Нидерландов и общею победу. Команда Михаила Филимы в следующем сезоне попадет в раунд Квалификации, через который можно пробиться в Финал года. Нидерландки отправится покорять зональные турниры в Первой группе.

Украина – Нидерланды – 3:1

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Украина – Нидерланды – 2:1. Калинина обыграла Рус в матче первых номеров
женская сборная Украины по теннису Даяна Ястремская Украина - Нидерланды Кубок Билли Джин Кинг Сюзан Ламенс женская сборная Нидерландов по теннису
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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sirjoga
Калініна молодчина
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+7
introvert
Вимучила таки. За гру дякувати було б нещиро (хочеться все побачене якнайшвидше забути), тож залишається подякувати за прояв характеру.  І за те, що більше можна не відволікатися від Сіннера з Ціціпасом.
Не отримали граблями по лобі, та й добре. Маючи чотирьох(!) представниць у першій півсотні рейтингу, програти країні, яка не має жодної, було б неприпустимо.
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+6
Stanislav Matusevych
Це було що завгодно, окрім тенісу, але все ж перемогу Даяна вимучила. Залишається сподіватися на те, що навесні Еліна чи Марта гратимуть за збірну разом з Ангеліною. І від жеребкування, зрозуміло, багато чого залежатиме.
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+5
Андрей Залищук
Дякую Даяні за перемогу, але ніяк не за гру (якщо не брати до уваги 2 сет), головне це перемога України, також варто відзначити класний дебют Гелі)
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+3
Viktor Savchuk
Зважаючи на те що не змогли взяти участь 4 сильніші за рейтингом гравці, а це Світоліна, Цуренко, Костюк і Байндль то можна подякувати Даяні за важку роботу.
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+2
Юрий Щербань
Якщо буде Костюк,Ангеліна,Еліна буде дуже сильна команда
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+2
LeonidasB
З перемогою збірну України, Даяну теж, може ця перемога длянеї буде переломленою на тлі всіх її невдач та чорної смуги.
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+2
Александр Ад
молодці дівчата!Дая відчула себе зле в 2 сеті.Не дивлячись на те,вона ціною неймовірних зусиль зуміла дотиснути суперницю,яка хотіла скористатися ситуацією.Всіх з перемогою!Слава  Україні!
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+1
Трегубов Дмитро
Перемогла і за помилками, і за вінерсами. Вінерси переважили +декілька ейсів
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+1
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