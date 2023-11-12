Украина – Нидерланды – 3:1. Ястремская с камбэком оформила общую победу
Украинки, не дожидаясь парной встречи, завоевали путевку в раунд Квалификации
11-12 ноября состоялось противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
В четвертом матче на корт вышли вторые номера команд Даяна Ястремская (№106 WTA) и Сюзан Ламенс (№218 WTA). Украинка проиграла первую партию, но сумела оформить волевую победу.
Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Нидерланды
Даяна Ястремская (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 4:6, 6:1, 7:5
Отметим, что это была первая встреча теннисисток.
Ранее два очка для сборной Украины заработала Ангелина Калинина, для которой это был дебютный матч в составе национальной команды.
Даяна принесла сборной Украины третье очко в противостоянии со сборной Нидерландов и общею победу. Команда Михаила Филимы в следующем сезоне попадет в раунд Квалификации, через который можно пробиться в Финал года. Нидерландки отправится покорять зональные турниры в Первой группе.
Украина – Нидерланды – 3:1
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