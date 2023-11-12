Украина – Нидерланды – 3:1. Ястремская с камбэком оформила общую победу

11-12 ноября состоялось противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В четвертом матче на корт вышли вторые номера команд Даяна Ястремская (№106 WTA) и Сюзан Ламенс (№218 WTA). Украинка проиграла первую партию, но сумела оформить волевую победу.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Нидерланды

Даяна Ястремская (Украина) – Сюзан Ламенс (Нидерланды) – 4:6, 6:1, 7:5

Отметим, что это была первая встреча теннисисток.

Ранее два очка для сборной Украины заработала Ангелина Калинина, для которой это был дебютный матч в составе национальной команды.

Даяна принесла сборной Украины третье очко в противостоянии со сборной Нидерландов и общею победу. Команда Михаила Филимы в следующем сезоне попадет в раунд Квалификации, через который можно пробиться в Финал года. Нидерландки отправится покорять зональные турниры в Первой группе.

Украина – Нидерланды – 3:1