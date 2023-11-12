Украина – Нидерланды – 2:1. Калинина обыграла Рус в матче первых номеров
Ангелина добыла второе очко для команды
12 ноября продолжилось противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.
В третьем матче на корт вышли первые номера команд Ангелина Калинина (№27 WTA) и Аранча Рус (№51 WTA). Более высокорейтинговая теннисистка праздновала победу в двух сетах.
Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Нидерланды
Ангелина Калинина (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:4, 6:4
Это была вторая встреча теннисисток, украинка сравняла счет.
В следующем поединке сыграют вторые номера команд.
Украина – Нидерланды – 2:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После первого тайма Арсенал обыгрывает Бернли 1:0
Даяна не смогла развить успех Калининой в первый игровой день