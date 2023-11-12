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ITF
12 ноября 2023, 13:39 | Обновлено 12 ноября 2023, 14:04
1392
8

Украина – Нидерланды – 2:1. Калинина обыграла Рус в матче первых номеров

Ангелина добыла второе очко для команды

12 ноября 2023, 13:39 | Обновлено 12 ноября 2023, 14:04
1392
8
Украина – Нидерланды – 2:1. Калинина обыграла Рус в матче первых номеров
ФТУ. Ангелина Калинина

12 ноября продолжилось противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В третьем матче на корт вышли первые номера команд Ангелина Калинина (№27 WTA) и Аранча Рус (№51 WTA). Более высокорейтинговая теннисистка праздновала победу в двух сетах.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Нидерланды
Ангелина Калинина (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:4, 6:4

Это была вторая встреча теннисисток, украинка сравняла счет.

В следующем поединке сыграют вторые номера команд.

Украина – Нидерланды – 2:1

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Stanislav Matusevych
Дебют за збірну вдалий. Два з двох. Справа за Даяною.
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+5
Sergiy20
Ангелінка, супер! Максимум від себе для перемоги в матчі зробила. Хто принесе переможне очко важко сказати.
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+5
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Юрий Щербань
Ангелина умница,сыграла на своем уровне,к сожалению нет второго номера Костюк и Свитолиной,Ястремська слаба
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+3
Андрей Залищук
молодець, вичавила з себе свій максимум проти таких непростих суперниць, хороший дебют, вітання!
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+3
Віталій Ткачук
А ви ганьбили Ангеліну(. Де ви є, шановні? Хтось з наших зміг би обіграти Рус? Та отож...
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Трегубов Дмитро
Виграла більше за рахунок помилок суперниці, якщо подивитись статистику.
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0
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