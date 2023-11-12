Украина – Нидерланды – 2:1. Калинина обыграла Рус в матче первых номеров

12 ноября продолжилось противостояние сборных Украины и Нидерландов в раунде плей-офф Кубка Билли Джин Кинг.

В третьем матче на корт вышли первые номера команд Ангелина Калинина (№27 WTA) и Аранча Рус (№51 WTA). Более высокорейтинговая теннисистка праздновала победу в двух сетах.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина – Нидерланды

Ангелина Калинина (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 6:4, 6:4

Это была вторая встреча теннисисток, украинка сравняла счет.

В следующем поединке сыграют вторые номера команд.

Украина – Нидерланды – 2:1