Без шансов для соперника. Динамо победило Рух

В предыдущих пяти матчах, предшествовавших сегодняшнему, киевляне победили только раз, потерпев при этом три поражения. В эту серию вошли поражение от «Полесья», когда соперник играл в меньшинстве, и проигранное «Классическое», стоившее места работы Мирче Луческу, а также поражение от «Днепра-1». «Рух» предыдущие пять поединков провел лучше «Динамо». Львовяне одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

В стартовом составе киевлян по сравнению с победным матчем прошлого тура против «Кривбасса» произошло несколько изменений. В стартовом составе вышли Буяльский, Сирота и Кабаев. В запасе остались Царенко и Ванат. Не попал в заявку на матч Попов. У гостей по сравнению с поединком против «Черноморца» была только одна замена: вместо Пидгурского в «основе» вышел Эдсон. Восстановился после травмы Климчук, пропустивший два предыдущих матча. Однако Виталий Пономарев не рискнул поставить форварда сразу в стартовый состав.

«Рух» традиционно с первых минут пытался прессинговать. Однако «Динамо» подготовилось к этому, поэтому активность львовян во время защитных действий не давала результата. А вот прессинг в исполнении подопечных Александра Шовковского помог им открыть счет уже на 6-й минуте матча. Голкипер Герета под давлением Бенито отдал неточный пас, Тымчик опередил оппонента и сыграл на перехвате, а затем нанес удар примерно с 20 метров. 19-летний Герета пропустил гол под руками в ближний угол. Для юного воспитанника львовского клуба матч против «Динамо» – лишь четвертый в УПЛ. Кстати, результативный удар Тимчика – 1000-й домашний гол «Динамо» в чемпионатах Украины.

Быстрый гол определил дальнейшее течение событий. Киевляне начали играть по счету, встречая соперника преимущественно на своей половине поля. «Рух» больше владел мячом, но именно с игры опасных моментов не создавал. Динамовцы не давали сопернику пространства, соответственно львовяне не могли разгонять быстрые атаки, являющиеся сильной стороной команды. Были совершенно незаметны обычно активные и опасные вингеры Соломон и Квасница. Острота у ворот Бущана возникала после угловых. На 12-й минуте был момент у Слюбика. Однако защитник не ожидал, что мяч дойдет до него, и не смог нанести удар. Мяч от ноги игрока «Руха» отскочил к Бущану. На 34-й минуте Таллес навесил с углового, Дидык нанес удар головой, но не попал в створ ворот.

«Динамо», кроме организованной защиты на своей половине поля, иногда включало прессинг. И он снова помог киевлянам отличиться результативным ударом. Герета под прессингом отдал пас на Пидгурского, который был в нескольких метрах от линии штрафной. Полузащитника «Руха» сразу «накрыл» Кабаев, отобрал мяч, вошел в штрафную и пробил в дальний угол ворот. Фактически «Динамо» имело два голевых момента в первой половине встречи и реализовало оба.

С начала второго тайма динамовцы заиграли активнее в атаке. Нельзя сказать, что хозяева создали много опасных моментов. Но такой тактический ход позволил им отдалить игру от своей штрафной. Несколько острых моментов возникло после того, как Ванат вышел на поле вместо Бенито. В частности, на 85-й минуте Ванат выиграл борьбу у Слюбика и пробил с левого угла вратарской — рядом с дальней штангой пролетел мяч. Через четыре минуты Буяльский пропустил мяч на Ваната, нападающий нанес удар с острого угла, Герета отбил.

Львовская команда во втором тайме не создала ни одного голевого момента. Динамовцы, несмотря на активность в атаке, успевали возвращаться в оборону. Фланговые футболисты, а также Бражко и Шепелев в центре поля полностью нейтрализовали атакующих игроков «Руха». За весь матч подопечные Виталия Пономарева нанесли лишь один удар в створ ворот.

«Динамо» выиграло второй раз подряд с одинаковым счетом 2:0. Два матча на ноль после значительных проблем в обороне в предыдущих поединках – это заметное изменение в игре киевской команды после смены тренера. Для Александра Шовковского эта победа стала десятой в должности исполняющего обязанности главного тренера «Динамо».

Кстати, динамовцы прервали сразу две отрицательные серии. До матча с «Рухом» они проиграли два подряд домашних поединка, что стало антирекордом клуба. Кроме того, на своем поле «Динамо» не могло поразить ворота соперника в течение 185 минут. «Рух» завершил свою рекордную гостевую голевую серию в УПЛ, которая длилась шесть матчей.

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Динамо» – «Рух» – 2:0

Голы: Тымчик (6), Кабаев (43).

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Бражко, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Караваев (Вивчаренко, 75), Бенито (Ванат, 60).

«Рух»: Герета, Роман, Дидик, Слюбик, Сыч, Эдсон (Пидгурский, 26), Сапуга, Таллес (Карабин, 75), Соломон (Климчук, 54), Квасница, Пастух.

Арбитр: Владимир Новохатний (Черкасская область).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ДИНАМО – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА