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26 ноября 2023, 16:51 | Обновлено 26 ноября 2023, 17:22
2042
45

Без шансов для соперника. Динамо победило Рух

Киевляне под руководством Шовковского одержали вторую сухую победу подряд

26 ноября 2023, 16:51 | Обновлено 26 ноября 2023, 17:22
2042
45
Без шансов для соперника. Динамо победило Рух
ФК «Динамо»

В предыдущих пяти матчах, предшествовавших сегодняшнему, киевляне победили только раз, потерпев при этом три поражения. В эту серию вошли поражение от «Полесья», когда соперник играл в меньшинстве, и проигранное «Классическое», стоившее места работы Мирче Луческу, а также поражение от «Днепра-1». «Рух» предыдущие пять поединков провел лучше «Динамо». Львовяне одержали две победы, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

В стартовом составе киевлян по сравнению с победным матчем прошлого тура против «Кривбасса» произошло несколько изменений. В стартовом составе вышли Буяльский, Сирота и Кабаев. В запасе остались Царенко и Ванат. Не попал в заявку на матч Попов. У гостей по сравнению с поединком против «Черноморца» была только одна замена: вместо Пидгурского в «основе» вышел Эдсон. Восстановился после травмы Климчук, пропустивший два предыдущих матча. Однако Виталий Пономарев не рискнул поставить форварда сразу в стартовый состав.

«Рух» традиционно с первых минут пытался прессинговать. Однако «Динамо» подготовилось к этому, поэтому активность львовян во время защитных действий не давала результата. А вот прессинг в исполнении подопечных Александра Шовковского помог им открыть счет уже на 6-й минуте матча. Голкипер Герета под давлением Бенито отдал неточный пас, Тымчик опередил оппонента и сыграл на перехвате, а затем нанес удар примерно с 20 метров. 19-летний Герета пропустил гол под руками в ближний угол. Для юного воспитанника львовского клуба матч против «Динамо» – лишь четвертый в УПЛ. Кстати, результативный удар Тимчика – 1000-й домашний гол «Динамо» в чемпионатах Украины.

Быстрый гол определил дальнейшее течение событий. Киевляне начали играть по счету, встречая соперника преимущественно на своей половине поля. «Рух» больше владел мячом, но именно с игры опасных моментов не создавал. Динамовцы не давали сопернику пространства, соответственно львовяне не могли разгонять быстрые атаки, являющиеся сильной стороной команды. Были совершенно незаметны обычно активные и опасные вингеры Соломон и Квасница. Острота у ворот Бущана возникала после угловых. На 12-й минуте был момент у Слюбика. Однако защитник не ожидал, что мяч дойдет до него, и не смог нанести удар. Мяч от ноги игрока «Руха» отскочил к Бущану. На 34-й минуте Таллес навесил с углового, Дидык нанес удар головой, но не попал в створ ворот.

«Динамо», кроме организованной защиты на своей половине поля, иногда включало прессинг. И он снова помог киевлянам отличиться результативным ударом. Герета под прессингом отдал пас на Пидгурского, который был в нескольких метрах от линии штрафной. Полузащитника «Руха» сразу «накрыл» Кабаев, отобрал мяч, вошел в штрафную и пробил в дальний угол ворот. Фактически «Динамо» имело два голевых момента в первой половине встречи и реализовало оба.

С начала второго тайма динамовцы заиграли активнее в атаке. Нельзя сказать, что хозяева создали много опасных моментов. Но такой тактический ход позволил им отдалить игру от своей штрафной. Несколько острых моментов возникло после того, как Ванат вышел на поле вместо Бенито. В частности, на 85-й минуте Ванат выиграл борьбу у Слюбика и пробил с левого угла вратарской — рядом с дальней штангой пролетел мяч. Через четыре минуты Буяльский пропустил мяч на Ваната, нападающий нанес удар с острого угла, Герета отбил.

Львовская команда во втором тайме не создала ни одного голевого момента. Динамовцы, несмотря на активность в атаке, успевали возвращаться в оборону. Фланговые футболисты, а также Бражко и Шепелев в центре поля полностью нейтрализовали атакующих игроков «Руха». За весь матч подопечные Виталия Пономарева нанесли лишь один удар в створ ворот.

«Динамо» выиграло второй раз подряд с одинаковым счетом 2:0. Два матча на ноль после значительных проблем в обороне в предыдущих поединках – это заметное изменение в игре киевской команды после смены тренера. Для Александра Шовковского эта победа стала десятой в должности исполняющего обязанности главного тренера «Динамо».

Кстати, динамовцы прервали сразу две отрицательные серии. До матча с «Рухом» они проиграли два подряд домашних поединка, что стало антирекордом клуба. Кроме того, на своем поле «Динамо» не могло поразить ворота соперника в течение 185 минут. «Рух» завершил свою рекордную гостевую голевую серию в УПЛ, которая длилась шесть матчей.

Украинская Премьер-лига. 15 тур.

«Динамо» – «Рух» – 2:0

Голы: Тымчик (6), Кабаев (43).

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Дячук, Сирота, Тымчик, Бражко, Шепелев, Буяльский, Кабаев, Караваев (Вивчаренко, 75), Бенито (Ванат, 60).

«Рух»: Герета, Роман, Дидик, Слюбик, Сыч, Эдсон (Пидгурский, 26), Сапуга, Таллес (Карабин, 75), Соломон (Климчук, 54), Квасница, Пастух.

Арбитр: Владимир Новохатний (Черкасская область).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ДИНАМО – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 46
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Gargantua
наверное самая легкая победа Динамо с начала этого чемпионата.
Рух сам себе привез два гола и даже не попытался переломить матч.
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+11
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Pavel_i_CO
Повертаємо чемпіонство з ордло до Києва. Всіх з перемогою!!
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+10
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FunnyCat_____
с победой самый титулованный и популярный клуб Украины!
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+9
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FunnyCat_____
Кабаев присядет в конкуренции с Волошиным, у Каравая тоже матч через матч
С Шапаренко Волошиным и Ярмоленко в составе, вполне можно будет еще весной побороться  в УПЛ!
При СаШО команда пока что стала как то более раскрепощено играть
глянем что будет дальше  
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+8
Перець
Просто без шансів для Руха , Динамо  з перемогою 
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+8
ZANREGENT1993
А главное что с Ванатом всё в порядке
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+8
Александр Шевченко
Осталось обыграть металлом 25 или как там эти цифры называются и мы крото говно догоняем
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+6
Иван Качура
Граючи в меншості (з Беніто 10 на 11), виграли. З Ванатом в старті був би погром. 
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+5
DK1961
Ну и чудненько. Понемногу выздоравливаем. Кроты - в шаговой доступности (соседи по таблице теперь).
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+4
Istm
Рух старався. Але старання не підкріплене особистою технікою чи комбінаціями.
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+4
ZANREGENT1993
ДААА!!!!
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+4
FunnyCat_____
фишка Руха как оказалось довольна проста -  просто затоптать и запрессинговать соперника 
и кстати с тем же Шахтером, который моментами вжимался в свою штрафную такой стиль вполне прокатил
но если у Руха дальше игра не идет, а соперник позиционно грамотно играет, то дальше минут за 40 до конца, физические кондиции львовян оставляют желать лучшего 
и команда ходит пешком.  
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+3
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Gorlitsa
Ще б тормоза Шепелєва кудись діти! 
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+2
Remark
Дирявий навіть тут зі своїм ОЗ не вгадав. Мільйонер ставочник, м ля.
П. С. Гра повна лажа! Якби не помилки суперника, то могли і 0:0 скатати. Але, Динамо вже на витягнутій нозі знаходиться від "четвертих".
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+2
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Pavel_i_CO
У запасних лугандонів палає знатно. Це дуже приємно. Ще раз всіх з перемогою!!!!
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+1
Микола Захарченко
Непогана гра від Динамо . Шовковський переходить до більш " вертикального " футболу , у Луческу акцент робився більше на контролі м'яча ... Але у Рухах були свої моменти , особливо при стандартах . Ну і звичайно дві помилки молодого голкіпера зіграли на руку динамівцям , якби не ці дії невідомо як склалася б гра .
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+1
yaroslavos
Як виявилось, достатньо максимально спростити гру і битись за кожен м'яч. Така гра мало приносить задоволення вболівальникам, але результат на табло. 
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+1
Burevestnik
 Рух мабуть видохнувся  і чекає на довгі новорічні канікули . 
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0
Лига конференций без динамо
6 место это показатель  конечно для дырявых  везде опозорились ,а шестому месту в упл рады ну смешные  ,возможно дырявки в этом сезоне смогут на свое четвертое место подняться  любимое и удержать его  ,ну а чемпионом как всегда станет Шахтёр  
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-2
Лига конференций без динамо
Ремарка глупая  ,как там твои ставки с 1,3 и 1,4 коффами все возвраты не пробил  с 5 позиций  не одну ,а не подожди с 5ти одну пробил ты Вильярреал за 1,4 тотал вот это показатель , у меня только с одного сыгранного Ренн за 1,75 больше твоих 5ти уже ,а ещё не вечер  
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-5
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