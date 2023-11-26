Динамо Киев

В воскресенье, 26 ноября, киевское «Динамо» и львовский «Рух» сыграют в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу. Поединок состоится в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Начало назначено на 15:00. К слову, изначально планировалось, что футболисты начнут матч в 17:00, но по взаимному согласию сторон время начала поединка немного сместили.

«Динамо» занимает в турнирной таблице восьмое место, набрав 19 очков (после 11 матчей), а «Рух» располагается на пятой строчке с 24 очками (после 14 игр).

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Киевский клуб в прошлом туре одолел криворожский «Кривбасс», являющийся одним из лидеров чемпионата. Этой победой «Динамо» прервало безвыигрышную серию, насчитывавшую четыре матча.

«Рух» в 14-м туре также победил. Львовяне в драматическом матче вырвали победу у одесского «Черноморца». Подопечные Виталия Пономарева также прервали серию без побед, у них она длилась три поединка.

«Динамо» и «Рух» встречались друг с другом пять раз. Только в одном матче была зафиксирована ничья. Остальные четыре выиграло «Динамо». Разница мячей – 11:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Рух», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.