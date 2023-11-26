Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Динамо Киев
26.11.2023 17:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 00:58 | Обновлено 26 ноября 2023, 01:26
102
0

Динамо – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Киевлянам нужно догонять лидеров, а львовянам – подтверждать амбициозные намерения

26 ноября 2023, 00:58 | Обновлено 26 ноября 2023, 01:26
102
0
Динамо – Рух. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо Киев

В неделю, 26 ноября, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и львовский «Рух». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Динамо»

Каждый раз, когда в этом сезоне приходится писать анонс матча «Динамо», на голову первой приходит фраза «Динамо» проваливает сезон». И она небезосновательна – чуть ли не впервые за историю противостояния киевляне на время очного матча находятся ниже в турнирной таблице. И пусть есть еще пресловутые матчи в запасе, но поспорить с тем, что «бело-синие» сейчас заслуженно седьмые, тяжело.

В последних пяти матчах киевляне победили только раз, потерпев при этом три поражения. В эту серию вошли поражение от «Полесья», когда соперник играл в меньшинстве, и проигранное «Классическое», стоившее место работы Мирче Луческу, а также поражение тоже нестабильном на тот момент «Днепру-1« (не после ли этого матча «днепряне» почувствовали уверенность, что вылилось в итоге в промежуточное первое место команды Максимова?).

Эти все проблемы не помешали киевлянам стать клубом №1 в мире. Именно с таким заголовком, по крайней мере, представил эту информацию сайт УПЛ. Речь идет о том, что именно «динамовцы» дают своим воспитанникам больше всего игрового времени в мире – около 83%. В топ-10 также присутствуют донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла».

«Рух»

В этом сезоне в УПЛ четко выделяется пятерка команд, которые будут бороться за медали и еврокубки. Все же, несмотря на место, «Динамо», а также «Кривбасс», «Полесье», «Днепр-1» и «Шахтер». А вот «Рух» входит в группу команд, которые готовы воспользоваться слабостью кого-то из приведенных выше и, воспользовавшись его проблемами, занять место в топ-5 (к этой же условной группе претендентов относятся еще Черноморец» и «Ворскла»).

«Рух» уверенно начал сезон, но немного прибуксовал. Меньше забивает форвард Климчук, однако разыгрался вингер Квасница, который уже успел оформить по пять голов и ассистов, преимущественно выходя на замену. Также стоит отметить ворвавшегося в основу Евгения Пастуха и, пожалуй, являющегося сейчас незаменимым игроком основной обоймы.

Однако главная добродетель состава «львов» – молодость – является одновременно и проблемой, поскольку молодые игроки нестабильны. Однако нет сомнения, что главному тренеру команды Виталию Пономареву удастся создать коллектив, который, как минимум, всех еще удивит. Интересно, что ставка на молодых игроков сделана сознательно, в результате чего опытные, например, Панькив или Довгий сидят в запасе за спинами молодых конкурентов. Хотя, кажется, голкипер еще получит свой шанс, Ледвий и Герета пока не очень впечатляют.

Статистика встреч

К предыдущему матчу между командами киевляне выиграли пять матчей из пяти, но последняя очная дуэль закончилась со счетом 1:1, голы забивали Ванат и Довгий.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Волошин – Ванат.

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман – Сапуга, Эдсон – Таллес, Пастух, Соломон – Климчук.

Прогноз на противостояние

Предположим, что команды будут в одинаковых условиях после матчей сборных (туда ездили много игроков из обеих команд), но индивидуальный класс и опыт динамовцев помогут набрать три очка в тяжелом матче, причем не пропустить не удастся.

25 ноября, воскресенье

«Динамо» – «Рух»
Киев. Стадион «Динамо» им. В. Лобановского. 17:00
ТВ-трансляция на телеканале «2+2»
Арбитр: Владимир Новохатный (Черкасская область)
ДИНАМО – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ДМИТРУК: «С приходом Любеновича в Минай мы немного расслабились»
ЛЮБЕНОВИЧ: «Минай не может забить гол уже 8 матчей подряд»
Ювентус – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Динамо Киев Рух Львов Динамо - Рух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Футбол | 25 ноября 2023, 16:48 2
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне

Это его бывший одноклубник

Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Футбол | 25 ноября 2023, 21:27 38
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й

Игра завершилась со счетом 1:0, Александр отыграл весь поединок

«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
Бокс | 25.11.2023, 16:27
«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
«Он уникален». Усик сделал прогноз на бой Уайлдер – Джошуа
Clean sheet Трубина. Бенфика обыграла Фамаликау и вышла в 1/8 финала Кубка
Футбол | 26.11.2023, 00:49
Clean sheet Трубина. Бенфика обыграла Фамаликау и вышла в 1/8 финала Кубка
Clean sheet Трубина. Бенфика обыграла Фамаликау и вышла в 1/8 финала Кубка
Валерий БОНДАРЬ: «Прямая и чистая красная. Не знаю, почему Полесью не дают»
Футбол | 25.11.2023, 18:10
Валерий БОНДАРЬ: «Прямая и чистая красная. Не знаю, почему Полесью не дают»
Валерий БОНДАРЬ: «Прямая и чистая красная. Не знаю, почему Полесью не дают»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
Стартовал сезон КМ по биатлону. Украина финишировала в топ-10
25.11.2023, 14:10 5
Биатлон
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
Жузеп Гвардиола впечатлен игрой 2 звезд Жироны
24.11.2023, 15:02 6
Футбол
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
Мэр Днепра Филатов: «Меня просили возродить ФК Днепр. Но это невозможно»
24.11.2023, 14:49 17
Футбол
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
Артем Довбик рассказал, какое получил прозвище в испанской Жироне
25.11.2023, 13:39 9
Футбол
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
«Запомните его имя». Официальный сайт Ла Лиги разобрал игру Артема Довбика
24.11.2023, 17:38 2
Футбол
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
Кто получает больше Холанда? Названы игроки с наибольшими зарплатами в АПЛ
24.11.2023, 17:12 5
Футбол
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
24.11.2023, 17:25 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем