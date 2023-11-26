Динамо Киев

В неделю, 26 ноября, состоится поединок 15 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и львовский «Рух». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 17:00.

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«Динамо»

Каждый раз, когда в этом сезоне приходится писать анонс матча «Динамо», на голову первой приходит фраза «Динамо» проваливает сезон». И она небезосновательна – чуть ли не впервые за историю противостояния киевляне на время очного матча находятся ниже в турнирной таблице. И пусть есть еще пресловутые матчи в запасе, но поспорить с тем, что «бело-синие» сейчас заслуженно седьмые, тяжело.

В последних пяти матчах киевляне победили только раз, потерпев при этом три поражения. В эту серию вошли поражение от «Полесья», когда соперник играл в меньшинстве, и проигранное «Классическое», стоившее место работы Мирче Луческу, а также поражение тоже нестабильном на тот момент «Днепру-1« (не после ли этого матча «днепряне» почувствовали уверенность, что вылилось в итоге в промежуточное первое место команды Максимова?).

Эти все проблемы не помешали киевлянам стать клубом №1 в мире. Именно с таким заголовком, по крайней мере, представил эту информацию сайт УПЛ. Речь идет о том, что именно «динамовцы» дают своим воспитанникам больше всего игрового времени в мире – около 83%. В топ-10 также присутствуют донецкий «Шахтер» и полтавская «Ворскла».

«Рух»

В этом сезоне в УПЛ четко выделяется пятерка команд, которые будут бороться за медали и еврокубки. Все же, несмотря на место, «Динамо», а также «Кривбасс», «Полесье», «Днепр-1» и «Шахтер». А вот «Рух» входит в группу команд, которые готовы воспользоваться слабостью кого-то из приведенных выше и, воспользовавшись его проблемами, занять место в топ-5 (к этой же условной группе претендентов относятся еще Черноморец» и «Ворскла»).

«Рух» уверенно начал сезон, но немного прибуксовал. Меньше забивает форвард Климчук, однако разыгрался вингер Квасница, который уже успел оформить по пять голов и ассистов, преимущественно выходя на замену. Также стоит отметить ворвавшегося в основу Евгения Пастуха и, пожалуй, являющегося сейчас незаменимым игроком основной обоймы.

Однако главная добродетель состава «львов» – молодость – является одновременно и проблемой, поскольку молодые игроки нестабильны. Однако нет сомнения, что главному тренеру команды Виталию Пономареву удастся создать коллектив, который, как минимум, всех еще удивит. Интересно, что ставка на молодых игроков сделана сознательно, в результате чего опытные, например, Панькив или Довгий сидят в запасе за спинами молодых конкурентов. Хотя, кажется, голкипер еще получит свой шанс, Ледвий и Герета пока не очень впечатляют.

Статистика встреч

К предыдущему матчу между командами киевляне выиграли пять матчей из пяти, но последняя очная дуэль закончилась со счетом 1:1, голы забивали Ванат и Довгий.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Бущан – Тымчик, Попов, Дячук, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Волошин – Ванат.

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман – Сапуга, Эдсон – Таллес, Пастух, Соломон – Климчук.

Прогноз на противостояние

Предположим, что команды будут в одинаковых условиях после матчей сборных (туда ездили много игроков из обеих команд), но индивидуальный класс и опыт динамовцев помогут набрать три очка в тяжелом матче, причем не пропустить не удастся.

25 ноября, воскресенье