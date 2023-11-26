ШОВКОВСКИЙ: «Тренерская работа – это электрический стул»

И.о. главного тренера киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал победу над львовским «Рухом» (2:0) в матче 15-го тура УПЛ.

– Перед игрой мы столкнулись с несколькими проблемами. Как вы видели, в заявке не было Попова, Волошина. Проблемы были и у Ваната, который не принял участия в последнем матче за молодежную сборную, получив небольшое повреждение. Сейчас, слава Богу, уже все нормально, поэтому он сегодня вышел на поле. Хотя его кондиции пока не самые лучшие, потому что он почти четыре дня вообще не занимался.

Мы понимали, что будем играть с молодой амбициозной командой, которая строит свою игру за счет прессинга, и в первом тайме, несмотря на то, что мы его закончили со счетом 2:0, где-то мы не доигрывали. Но во втором тайме мы исправили эти ошибки, играли уже более агрессивно, не садились низко, а вместо этого высоко встречали и довели игру до победы, имея возможности для того, чтобы увеличить счет.

– Когда Вивчаренко заменил Караваева, на правом фланге атаки начал действовать Дубинчак. Как вы прокомментируете этот эксперимент?

– В нашем распоряжении было только два игрока, которые играют на позициях вингеров. Я думал, как решить эту проблему и принял такое решение для того, чтобы мы не потеряли в скорости.

– Вы много матчей провели в качестве вратаря «Динамо», сборной... Где вы тратили больше нервных клеток – когда стояли в воротах или находясь на тренерской скамье?

– Одна ремарка – вратари в воротах не просто стоят, а играют. Перед каждой игрой футболисты нервничают перед выходом на поле. Это нормально. С выходом на поле они должны полностью сосредоточиться на том, чтобы выполнить тренерские установки и полностью реализовать на поле весь свой потенциал. Но во время игры уже никто не нервничает. Просто выходят на поле и играют.

Сейчас я чувствую, что все совсем по другому. Я теперь прекрасно понимаю, почему тренерскую работу сравнивают с электрическим стулом. Но это нормальный процесс, надо с холодной головой думать непосредственно об игре команды, о том, как ее можно улучшить, что для этого надо сделать, какие внести коррективы, как взаимодействовать с игроками для того чтобы они слышали, что от них требуют и выполняли это.

– С первых минут на острие действовал Бенито. Можете дать оценку его игре? Играл бы он, если бы у Ваната не было повреждения?

– В нашей команде находится около 28-30 игроков. Иногда мы привлекаем игроков из U19. Все эти игроки принадлежат к нашей обойме. Они тренируются, выходят на поле на разных позициях. Мы требуем от них понимания того, как они должны действовать в той или иной игровой ситуации на определенном участке поля.

Сегодня сложилась такая ситуация, при которой один форвард, Супряга, восстанавливается после тяжелой травмы, а другой, Ванат, получил повреждение. Поэтому на этой позиции сыграл Бенито. У него есть для этого необходимые качества, которые мы используем. Мы прекрасно знаем сильные стороны каждого игрока и стараемся лучше их использовать в том или ином игровом моменте, в той или иной игре. Кто попадет в состав и будет играть – решается непосредственно перед матчем, потому что мы видим, в каком состоянии находятся игроки, в каком состоянии они возвращаются из сборных, как они тренируются. Команда – это живой организм. У команды может быть разное лицо, но план на игру, стратегию и тактику все игроки должны понимать и выполнять.

После этой победы «Динамо» имеет 22 очка в 12 турах чемпионата. Это позволяет киевлянам занимать 6-е место в турнирной таблице.