Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШОВКОВСКИЙ: «Тренерская работа – это электрический стул»
Чемпионат Украины
Динамо Киев
26.11.2023 15:00 – FT 2 : 0
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 18:38 | Обновлено 26 ноября 2023, 18:48
452
2

ШОВКОВСКИЙ: «Тренерская работа – это электрический стул»

И. о. главного тренера «Динамо» прокомментировал победу над «Рухом»

26 ноября 2023, 18:38 | Обновлено 26 ноября 2023, 18:48
452
2
ШОВКОВСКИЙ: «Тренерская работа – это электрический стул»
ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

И.о. главного тренера киевского «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал победу над львовским «Рухом» (2:0) в матче 15-го тура УПЛ.

– Перед игрой мы столкнулись с несколькими проблемами. Как вы видели, в заявке не было Попова, Волошина. Проблемы были и у Ваната, который не принял участия в последнем матче за молодежную сборную, получив небольшое повреждение. Сейчас, слава Богу, уже все нормально, поэтому он сегодня вышел на поле. Хотя его кондиции пока не самые лучшие, потому что он почти четыре дня вообще не занимался.

Мы понимали, что будем играть с молодой амбициозной командой, которая строит свою игру за счет прессинга, и в первом тайме, несмотря на то, что мы его закончили со счетом 2:0, где-то мы не доигрывали. Но во втором тайме мы исправили эти ошибки, играли уже более агрессивно, не садились низко, а вместо этого высоко встречали и довели игру до победы, имея возможности для того, чтобы увеличить счет.

– Когда Вивчаренко заменил Караваева, на правом фланге атаки начал действовать Дубинчак. Как вы прокомментируете этот эксперимент?

– В нашем распоряжении было только два игрока, которые играют на позициях вингеров. Я думал, как решить эту проблему и принял такое решение для того, чтобы мы не потеряли в скорости.

– Вы много матчей провели в качестве вратаря «Динамо», сборной... Где вы тратили больше нервных клеток – когда стояли в воротах или находясь на тренерской скамье?

– Одна ремарка – вратари в воротах не просто стоят, а играют. Перед каждой игрой футболисты нервничают перед выходом на поле. Это нормально. С выходом на поле они должны полностью сосредоточиться на том, чтобы выполнить тренерские установки и полностью реализовать на поле весь свой потенциал. Но во время игры уже никто не нервничает. Просто выходят на поле и играют.

Сейчас я чувствую, что все совсем по другому. Я теперь прекрасно понимаю, почему тренерскую работу сравнивают с электрическим стулом. Но это нормальный процесс, надо с холодной головой думать непосредственно об игре команды, о том, как ее можно улучшить, что для этого надо сделать, какие внести коррективы, как взаимодействовать с игроками для того чтобы они слышали, что от них требуют и выполняли это.

– С первых минут на острие действовал Бенито. Можете дать оценку его игре? Играл бы он, если бы у Ваната не было повреждения?

– В нашей команде находится около 28-30 игроков. Иногда мы привлекаем игроков из U19. Все эти игроки принадлежат к нашей обойме. Они тренируются, выходят на поле на разных позициях. Мы требуем от них понимания того, как они должны действовать в той или иной игровой ситуации на определенном участке поля.

Сегодня сложилась такая ситуация, при которой один форвард, Супряга, восстанавливается после тяжелой травмы, а другой, Ванат, получил повреждение. Поэтому на этой позиции сыграл Бенито. У него есть для этого необходимые качества, которые мы используем. Мы прекрасно знаем сильные стороны каждого игрока и стараемся лучше их использовать в том или ином игровом моменте, в той или иной игре. Кто попадет в состав и будет играть – решается непосредственно перед матчем, потому что мы видим, в каком состоянии находятся игроки, в каком состоянии они возвращаются из сборных, как они тренируются. Команда – это живой организм. У команды может быть разное лицо, но план на игру, стратегию и тактику все игроки должны понимать и выполнять.

После этой победы «Динамо» имеет 22 очка в 12 турах чемпионата. Это позволяет киевлянам занимать 6-е место в турнирной таблице.

По теме:
Динамо – Рух – 2:0. Голы-близнецы Тымчика и Кабаева. Видео голов и обзор
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Один из худших матчей Руха в сезоне»
Без шансов для соперника. Динамо победило Рух
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу пресс-конференция Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух Александр Шовковский
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучше только Месси. Малиновский забил 16 голов из-за пределов штрафной
Футбол | 26 ноября 2023, 18:15 0
Лучше только Месси. Малиновский забил 16 голов из-за пределов штрафной
Лучше только Месси. Малиновский забил 16 голов из-за пределов штрафной

Украинский полузащитник является одним из лучших дальнобоев в топ-5 лигах

Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Футбол | 25 ноября 2023, 21:27 40
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й
Зинченко – лидер АПЛ! Арсенал вырвал 3 очка у Брентфорда и Ярмолюка на 88-й

Игра завершилась со счетом 1:0, Александр отыграл весь поединок

ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил
Футбол | 26.11.2023, 13:26
ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил
ФОТО. Мудрик потолкался с ветераном Ньюкасла после того, как тот сфолил
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
Футбол | 26.11.2023, 08:52
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
У Гвардиолы и Нуньеса после матча Ман Сити – Ливерпуль случился конфликт
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
Футбол | 26.11.2023, 16:54
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
ВИДЕО. Малиновский забил первый гол за Дженоа шикарным дальним ударом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Владислав Рейский
Ой, особенно в ДК, где румын пролетел везде где только мог и не трогал его ни кто
Ответить
-1
AK.228
Ну йди в КП Благоустрій працювати 
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
ВИДЕО. Вынес с ленточки. Как Зинченко спас Арсенал в триумфальной игре АПЛ
25.11.2023, 21:55 1
Футбол
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
Без подготовки. Ломаченко намерен сразу драться за титул
24.11.2023, 17:25 4
Бокс
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
Успел повысить балл. Названа оценка Мудрика за матч АПЛ Ньюкасл – Челси
25.11.2023, 19:35 7
Футбол
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
Артем Довбик назвал украинца, которого хотел бы видеть в Жироне
25.11.2023, 16:48 3
Футбол
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
Спас 3 матчбола. Синнер взял реванш у Джоковича и сохранил шансы Италии
25.11.2023, 18:49
Теннис
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
ВИДЕО. Бразилия и Испания – аут. Определена первая пара 1/2 финала ЧМ U-17
24.11.2023, 20:39 3
Футбол
Лыжные гонки. Украинец Мищенко – первый дисквалифицированный за фтор
Лыжные гонки. Украинец Мищенко – первый дисквалифицированный за фтор
25.11.2023, 14:45 3
Зимние виды
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
Борьба без голов. Полесье в меньшинстве сдержало Шахтер
24.11.2023, 21:05 212
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем