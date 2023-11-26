26.11.2023 15:00 – FT 2 : 0
Украина. Премьер лига26 ноября 2023, 18:23 | Обновлено 26 ноября 2023, 18:27
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Динамо – Рух – 2:0. Голы-близнецы Тымчика и Кабаева. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ
26 ноября 2023, 18:23 | Обновлено 26 ноября 2023, 18:27
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В матче 15-го тура УПЛ киевское Динамо дома обыграло львовский Рух со счетом 2:0.
Киевляне забили дважды в первом тайме, что принесло вторую победу подряд для Александра Шовковского на тренерском мостике команды.
После ошибок вратаря и защиты соперника голы-близнецы провели Александр Тымчик и Владислав Кабаев.
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УПЛ. 15-й тур, 26 ноября. Киев
Динамо Киев – Рух Львов – 2:0
Голы: Тымчик, 6, Кабаев, 43
Видеообзор матча
Видеоозапись матча
События матча
44’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Динамо Киев).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Тымчик (Динамо Киев).
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