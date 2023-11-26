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Чемпионат Украины
Динамо Киев
26.11.2023 15:00 – FT 2 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
26 ноября 2023, 18:23 | Обновлено 26 ноября 2023, 18:27
592
0

Динамо – Рух – 2:0. Голы-близнецы Тымчика и Кабаева. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура УПЛ

26 ноября 2023, 18:23 | Обновлено 26 ноября 2023, 18:27
592
0
Динамо – Рух – 2:0. Голы-близнецы Тымчика и Кабаева. Видео голов и обзор
УПЛ

В матче 15-го тура УПЛ киевское Динамо дома обыграло львовский Рух со счетом 2:0.

Киевляне забили дважды в первом тайме, что принесло вторую победу подряд для Александра Шовковского на тренерском мостике команды.

После ошибок вратаря и защиты соперника голы-близнецы провели Александр Тымчик и Владислав Кабаев.

УПЛ. 15-й тур, 26 ноября. Киев

Динамо Киев – Рух Львов – 2:0

Голы: Тымчик, 6, Кабаев, 43

Видеообзор матча

Видеоозапись матча

События матча

44’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Кабаев (Динамо Киев).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Тымчик (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух Владислав Кабаев Александр Тымчик видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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