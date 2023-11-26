Динамо – Рух – 2:0. Голы-близнецы Тымчика и Кабаева. Видео голов и обзор

В матче 15-го тура УПЛ киевское Динамо дома обыграло львовский Рух со счетом 2:0.

Киевляне забили дважды в первом тайме, что принесло вторую победу подряд для Александра Шовковского на тренерском мостике команды.

После ошибок вратаря и защиты соперника голы-близнецы провели Александр Тымчик и Владислав Кабаев.

УПЛ. 15-й тур, 26 ноября. Киев

Динамо Киев – Рух Львов – 2:0

Голы: Тымчик, 6, Кабаев, 43

Видеообзор матча

Видеоозапись матча