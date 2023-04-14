Сенсация во Львове. Динамо не справилось с аутсайдером

Во Львове на стадионе «Арена Львов» состоялся матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местный «Рух» принимал киевское «Динамо».

Команда Мирчи Луческу, которая была явным фаворитом на котировках букмекерских контор, повела в счете уже на 16-й минуте. Бенито протащил мяч по флангу и прострелил на Владислава Ваната, который в касание нанес точный удар. «Бело-синие» с легкостью реализовали свой момент и сделали заявку на три очка, однако во втором тайме пришлось все начинать сначала.

«Рух» отыгрался в концовке первой половины встречи. Гол в раздевалку забил капитан хозяев Алексей Довгий. 33-летний хавбек подхватил мяч после неудачного удара Юрия Климчука и занес его в ворота. Голкипер киевлян Руслан Нещерет в этом моменте не смог помешать своему визави.

На второй тайм подопечные Луческу вышли с четкой целью вырвать победу, однако футболисты «Руха», которых в большей степени устраивал ничейный счет, также пытались забить второй мяч. Очень неплохой момент был у Климчука на 57-й минуте, когда он вывалился на свидание с Нещеретом, но не смог перебросить мяч через голкипера.

Футболисты «Динамо», которые в этом чемпионате отчаянно пытаются зацепиться хотя бы за бронзовый комплект медалей, показывали, мягко говоря, не слишком зрелищную игру. Не помогли команде Луческу и замены, которые провел румынский специалист. Более того, сложилось впечатление, что замены только ухудшили положение дел на поле, поскольку «Рух» в концовке был ближе к тому, чтобы вырвать победу.

Финальный свисток главного арбитра Анастасии Романюк зафиксировал итоговые 1:1 на табло. «Рух» набрал очко, которое будет отнюдь не лишним в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу. «Динамо» же потеряло два балла и рискует отпустить «Зарю», которая идет третьей в турнирной таблице УПЛ, на расстояние трех очков, поскольку у луганчан поединок 21-го тура еще впереди.

Украинская Премьер-Лига. 21-й тур.

Рух – Динамо – 1:1

Ванат (16), Довгий (40).

Попов (14), Дячук (20) Довгий (45+1), Климчук (63), Андриевский (65).

«Рух»: Панькив, Роман, Слюсар, Дидык (Холод, 11), Лях, Пидгурский, Мисик (Альваренга, 70), Довгий (Притула, 70), Таллес (Карабин, 88), Соломон, Климчук.

«Динамо»: Нещерет, Попов, Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 46), Ванат (Рамирес, 64), Лонвейк (Андриевский, 64), Тимчик, Дячук, Буяльский, Дубинчак, Бенито (Царенко, 46).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Арена Львов».

РУХ – ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА