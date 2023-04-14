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Рух Львов
14.04.2023 15:00 – FT 1 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 16:53 | Обновлено 14 апреля 2023, 17:00
499
11

Сенсация во Львове. Динамо не справилось с аутсайдером

«Рух» впервые забил гол в матчах с «Динамо».

14 апреля 2023, 16:53 | Обновлено 14 апреля 2023, 17:00
499
11
Сенсация во Львове. Динамо не справилось с аутсайдером
УПЛ

Во Львове на стадионе «Арена Львов» состоялся матч 21-го тура украинской Премьер-лиги, в котором местный «Рух» принимал киевское «Динамо».

Команда Мирчи Луческу, которая была явным фаворитом на котировках букмекерских контор, повела в счете уже на 16-й минуте. Бенито протащил мяч по флангу и прострелил на Владислава Ваната, который в касание нанес точный удар. «Бело-синие» с легкостью реализовали свой момент и сделали заявку на три очка, однако во втором тайме пришлось все начинать сначала.

«Рух» отыгрался в концовке первой половины встречи. Гол в раздевалку забил капитан хозяев Алексей Довгий. 33-летний хавбек подхватил мяч после неудачного удара Юрия Климчука и занес его в ворота. Голкипер киевлян Руслан Нещерет в этом моменте не смог помешать своему визави.

На второй тайм подопечные Луческу вышли с четкой целью вырвать победу, однако футболисты «Руха», которых в большей степени устраивал ничейный счет, также пытались забить второй мяч. Очень неплохой момент был у Климчука на 57-й минуте, когда он вывалился на свидание с Нещеретом, но не смог перебросить мяч через голкипера.

Футболисты «Динамо», которые в этом чемпионате отчаянно пытаются зацепиться хотя бы за бронзовый комплект медалей, показывали, мягко говоря, не слишком зрелищную игру. Не помогли команде Луческу и замены, которые провел румынский специалист. Более того, сложилось впечатление, что замены только ухудшили положение дел на поле, поскольку «Рух» в концовке был ближе к тому, чтобы вырвать победу.

Финальный свисток главного арбитра Анастасии Романюк зафиксировал итоговые 1:1 на табло. «Рух» набрал очко, которое будет отнюдь не лишним в борьбе за сохранение прописки в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу. «Динамо» же потеряло два балла и рискует отпустить «Зарю», которая идет третьей в турнирной таблице УПЛ, на расстояние трех очков, поскольку у луганчан поединок 21-го тура еще впереди.

Украинская Премьер-Лига. 21-й тур.

Рух – Динамо – 1:1

Ванат (16), Довгий (40).

Попов (14), Дячук (20) Довгий (45+1), Климчук (63), Андриевский (65).

«Рух»: Панькив, Роман, Слюсар, Дидык (Холод, 11), Лях, Пидгурский, Мисик (Альваренга, 70), Довгий (Притула, 70), Таллес (Карабин, 88), Соломон, Климчук.

«Динамо»: Нещерет, Попов, Сидорчук, Шепелев (Гармаш, 46), Ванат (Рамирес, 64), Лонвейк (Андриевский, 64), Тимчик, Дячук, Буяльский, Дубинчак, Бенито (Царенко, 46).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: «Арена Львов».

РУХ – ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Динамо отчеты Денис Шаховец
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 11
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Calm
Чого це сенсація!?
Рух пристойна команда!! дінамо очко
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+3
Springfield
Сенсация была в Киеве, в мае 2020 года, когда было Динамо - Рух 0:0.
А сегодня Рух играл дома и очки нужны для сохранения прописки как воздух.
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+2
mayakovskiy1
Динамовцы на зависть всяким кротам героически закрепились на 4 месте. Браво команда! Браво Мистер! 
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+2
Calm
Хоча ні… Рух дійсно аутсайдер😂
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Andr88
Вполне логичный результат .Не может же судья ставить пеналь если нарушение в 40 метрах от ворот 
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+1
ди л
Динамо -очко!
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+1
Kak Tak
Рух был ближе к победе над опзжистами
Ответить
+1
Dixon
Ну Рух козла можно было и обыграть.
Динамо на полном дне 
Ответить
0
Kak Tak
Плакса DK1961
Как так ?
Ответить
0
Alex AS
Похоже румынскому боневтіку - 2, не мешало б сдавать пост главного тренера, исключительно по состоянию здоровья разумеется 
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-1
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