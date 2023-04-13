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Чемпионат Украины
Рух Львов
14.04.2023 15:00 - : -
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Украина. Премьер лига
13 апреля 2023, 20:00 | Обновлено 13 апреля 2023, 20:01
572
5

Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Перед очной встречей с «Шахтером» киевлянам крайне необходимо без проблем набрать три очка

13 апреля 2023, 20:00 | Обновлено 13 апреля 2023, 20:01
572
5
Рух – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятницу, 14 апреля, состоится поединок 21 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть львовский «Рух» и киевское «Динамо». Игра пройдет во Львове на поле стадиона «Арена Львов», начало – в 15:00.

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«Рух»

Львовьяне начали весеннюю часть с победы над «Металлистом». Такой старт внушил определенные ожидания в фанатов, ведь «Рух» традиционно декларирует максимально амбициозные цели, но после этого команда забуксовала. Три подряд поражения отбросили ее в низ турнирной таблицы, и счастье «львов», что у них есть земляки, которые выступают еще хуже.

По ходу этих процессов в команде сменился главный тренер. Леонид Кучук не сумел во время этого прихода в «Рух» выстроить эффективную командную модель игры, поэтому его заменил Виталий Пономарев, работавший с молодыми футболистами, которые сейчас составляют скелет «Руха». У них есть потенциал, но чтобы его раскрыть, нужно время, которого, пожалуй, нет – результат нужен здесь и сейчас, иначе вполне возможен вылет из УПЛ.

В прошлом туре «руховцы» встречались с соседями по турнирке – ровенским «Вересом». Игра получилась боевая, но ничейная и безголевая. Кроме того, львовяне получили кадровые потери - Эдсон на последних минутах заработал прямую красную карточку, а Слюбик насобирал уже слишком много горчичников в сезоне. Не будет играть из-за дисквалификации и, пожалуй, главная в будущем трансферная надежда команды Марко Сапуга.

«Динамо»

«Динамовцы» тоже весной не впечатляют. О поражении от «Ингульца» еще раз вспоминать не будем, да и победа над «Днепром-1» и фиаско от «Зари» уже понемногу пылятся на полочках нашей памяти. А вот последние победы над аутсайдерами - «Минаем» и «Львовом» примечательны тем, что оба закончились со счетом 2:0 в пользу киевлян и в обеих забил Владислав Ванат, который становится главной надеждой команды в атаке.

Но не Ванатом единственным – наконец-то отсидел свою дисквалификацию Виталий Буяльский. И пусть молодой Царенко забил свой гол в предыдущей игре, но очевидно, что он уступит место в старте своему опытному коллеге.

Также стоит отметить уверенную игру на левом фланге Владимира Шепелева. В играх, когда соперник играет от защиты, на краю поля нужен не столько быстрый бегунок (а есть ли такой вообще сейчас в «Динамо»?), как думающий футболист. С этим у Шепелева проблем нет, поэтому ожидаем снова его видеть на позиции левого вингера.

Недавно в сети появилась информация, что летом команду покинут кипер Бойко, вингер Бенито и защитник Караваев. О первом ожидания вполне могут подтвердиться, ведь вратарей в команде хватает, а вот два других под вопросом – Бенито в последнее время получает игровую практику, а Караваева недавно Луческу назвал одним из очень важных игроков для команды (справедливости ради, стоит отметить, что в случае неудачных результатов у румынского футболиста всегда есть оправдание, в котором все отсутствующие футболисты называются едва ли не ключевыми).

Статистика встреч

Между собой команды провели четыре матча, «Рух» не то что не отбирал очки у «Динамо», но и не забивал, пропустив вместо этого десять голов. Игра первого круга закончилась со счетом 3:0, забили дважды Буяльский и ыимчик.

Ориентировочные составы

«Рух»: Панькив – Роман, Холод, Дидык, Лях – Довгий, Слюсар – Соломон-Отабор, Таллес, Мысык – Климчук.

«Динамо»: Нещерет – Тымчик, Дячук, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Лонвейк – Бенито, Буяльский, Шепелев – Ванат.

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем спокойную победу «Динамо» с тем же счетом, с которым закончились и два предыдущих матча киевлян.

14 апреля, пятница

«Рух» – «Динамо»
Львов. Стадион «Арена Львов». 15:00
ТВ-трансляция на телеканале 2+2
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
РУХ ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:2
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 6
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avk2307
Да. Придется подождать с комментариями пока Запасных Как таковых котов не почистят
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0
Remark
Динамо на выезде регулярно забивает, поэтому думаю тут Динамо итб 1 будет.
Прогноз: 1-1, 0-2, 1-2.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Фанькин кот
Если не сдадут за бабки ещё до игры, прогнозирую ничью. Но надежды на это мало, скорей всего контрабандист согласится на договорняк.
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-2
Kak Tak
Козловскому  занесли шубкисы или ещё думают ?
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-2
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