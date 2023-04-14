14.04.2023 15:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига14 апреля 2023, 17:37 |
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Рух – Динамо – 1:1. Киевляне не продлили победную серию. Обзор матча
Команда потеряла два очка
14 апреля 2023, 17:37 |
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В матче чемпионата Украина «Рух» – «Динамо» команды обменялись голами и встреча завершилась вничью 1:1. Киевляне после двух кряду побед не сумели продлить удачную серию.
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Довгий (Рух Львов).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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