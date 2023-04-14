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Чемпионат Украины
Рух Львов
14.04.2023 15:00 – FT 1 : 1
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 апреля 2023, 17:37 |
990
0

Рух – Динамо – 1:1. Киевляне не продлили победную серию. Обзор матча

Команда потеряла два очка

14 апреля 2023, 17:37 |
990
0
Рух – Динамо – 1:1. Киевляне не продлили победную серию. Обзор матча
ФК Динамо Киев

В матче чемпионата Украина «Рух» – «Динамо» команды обменялись голами и встреча завершилась вничью 1:1. Киевляне после двух кряду побед не сумели продлить удачную серию.

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Довгий (Рух Львов).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Рух Львов Рух - Динамо
Источник Sport.ua
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