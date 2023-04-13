Рух – Динамо. Текстовая трансляция матча

В пятницу, 14 апреля, львовский «Рух» и киевское «Динамо» встретятся в матче 21-го тура Украинской Премьер-лиги. Матч состоится во Львове, на стадионе «Арена Львов». Начало запланировано на 15.00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Руховцы неудачно проводят второй круг чемпионата. Начали они его с победы над харьковским «Металлистом», но затем потерпели три поражения подряд. В предыдущем туре львовяне разжились одним очком в матче против ровненского «Вереса». «Рух» не забивает уже 4 матча подряд (374 минуты).

«Динамо» весеннюю часть чемпионата проводит, чередуя победы и поражения. Киевляне трижды выиграли и дважды проиграли. В двух предыдущих турах «Динамо» с одинаковым счетом 2:0 победило «Львов» и «Минай».

«Рух» и «Динамо» сыграли друг с другом 4 матча. Во всех победу праздновало «Динамо». Львовяне не забили ни одного гола в ворота столичного клуба, пропустив десять раз. Матч первого круга закончился со счетом 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.