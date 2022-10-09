Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первый уверенный успех. Динамо во Львове одолело Рух
Чемпионат Украины
Динамо Киев
80 3 : 0
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 20:11 | Обновлено 09 октября 2022, 20:13
17
0

Первый уверенный успех. Динамо во Львове одолело Рух

Коллектив Мирчи Луческу потерял еще одного голкипера, однако добыл три очка

09 октября 2022, 20:11 | Обновлено 09 октября 2022, 20:13
17
0
Первый уверенный успех. Динамо во Львове одолело Рух
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур.

«Динамо» Киев – «Рух» - 3:0

Буяльский, 43, 60, Тымчик, 81

Тымчик, 56 – Роман, 14, Довгий, 37

«Динамо» Киев: Бойко (Нещерет, 54) – Вивчаренко, Сирота, Забарный, Тымчик – Шепелев, Сидорчук (Андриевский, 84), Буяльский – Кабаев (Гармаш, 55), Беседин (Ванат, 78), Цыганков (Караваев, 83).

«Рух»: Панькив – Лях (Мысык, 69), Дидык, Слюсар, Роман – Сапуга, Довгий (Слюбик, 80) – Соломон-Отабор (Рунич, 80), Таллес (Притула, 64), Б. Бойчук (Карабин, 80) – Климчук.

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Арена Львов» (Львов).

ДИНАМО КИЕВ - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 13°C

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Металлист 1925
Юрий ВЕРНИДУБ: «Виноват один, а желтую дают другому»
ДОВБИК: «Заря хорошо играла, но мы выполнили установку тренера»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Рух Львов Динамо - Рух
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Освобожденный защитник Азовстали встретился с президентом Шахтера
Футбол | 09 октября 2022, 12:40 7
ФОТО. Освобожденный защитник Азовстали встретился с президентом Шахтера
ФОТО. Освобожденный защитник Азовстали встретился с президентом Шахтера

Михаил Дианов получил в подарок футболку и осуществил свою давнюю мечту

Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Футбол | 09 октября 2022, 10:45 0
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма
Стало известно, сколько готов платить Роналду клуб Бекхэма

Звездного португальца сватают в МЛС

Роман ЗОЗУЛЯ: «У таких, как Тимощук, нужно просто забирать паспорт»
Футбол | 09.10.2022, 16:25
Роман ЗОЗУЛЯ: «У таких, как Тимощук, нужно просто забирать паспорт»
Роман ЗОЗУЛЯ: «У таких, как Тимощук, нужно просто забирать паспорт»
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Футбол | 09.10.2022, 13:35
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Евро-2024. Украина узнала соперников в квалификационном турнире
Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком
Футбол | 08.10.2022, 20:39
Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком
Заменит Неймара? ПСЖ внимательно наблюдает за Мудриком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
IEM Road to Rio 2022 – команды продолжают бороться за места на мейджор
IEM Road to Rio 2022 – команды продолжают бороться за места на мейджор
07.10.2022, 16:26
Киберспорт
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
ПЕТРАКОВ – о жеребьевке отбора Евро-2024: «Мы и хотели таких соперников»
09.10.2022, 14:55 10
Футбол
Что случилось? Лидер российского тенниса снялся с матча против Джоковича
Что случилось? Лидер российского тенниса снялся с матча против Джоковича
08.10.2022, 17:45 7
Теннис
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
С победным голом Ярмоленко. Аль-Айн Реброва поднялся в топ-3 чемпионата
07.10.2022, 18:14
Футбол
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
Удачный старт. Сборная Украины обыграла Косово в квалификации на ЧМ
07.10.2022, 20:41 3
Футзал
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
Не Лондон и Варшава. Шахтер и Динамо определились с местом проведения матча
08.10.2022, 19:40 4
Футбол
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
Рейтинг супертяжей: Джошуа позади Усика, Фьюри нет в списке
08.10.2022, 20:15 1
Бокс
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
Украинец вышел в старте на матч чемпионата Шотландии против Селтика
08.10.2022, 18:30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности