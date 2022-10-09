Первый уверенный успех. Динамо во Львове одолело Рух
Коллектив Мирчи Луческу потерял еще одного голкипера, однако добыл три очка
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур.
«Динамо» Киев – «Рух» - 3:0
Буяльский, 43, 60, Тымчик, 81
Тымчик, 56 – Роман, 14, Довгий, 37
«Динамо» Киев: Бойко (Нещерет, 54) – Вивчаренко, Сирота, Забарный, Тымчик – Шепелев, Сидорчук (Андриевский, 84), Буяльский – Кабаев (Гармаш, 55), Беседин (Ванат, 78), Цыганков (Караваев, 83).
«Рух»: Панькив – Лях (Мысык, 69), Дидык, Слюсар, Роман – Сапуга, Довгий (Слюбик, 80) – Соломон-Отабор (Рунич, 80), Таллес (Притула, 64), Б. Бойчук (Карабин, 80) – Климчук.
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).
Стадион: «Арена Львов» (Львов).
ДИНАМО КИЕВ - РУХ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 13°C
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