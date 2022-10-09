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09 октября 2022, 21:42 |
2582
1

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хватало вдобавок ко всем проблемам потерять еще и Бойко»

Главный тренер киевского «Динамо» прокомментировал победу своих подопечных над «Рухом»

09 октября 2022, 21:42 |
2582
1
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Не хватало вдобавок ко всем проблемам потерять еще и Бойко»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу команды в матче 6-го УПЛ против «Руха»:

– Есть ли какая-то информация, насколько серьезная травма у Бойко?

– Подождем до завтра. Сейчас он поехал на МРТ, сделает снимок. Ко всем нашим проблемам и неудачам, которые были в последнее время, еще не хватало травмы Бойко, и чтобы он выпал на длительный срок. Хорошо, что Нещерет буквально дней десять назад вернулся к тренировкам и смог заменить Дениса.

– Почему не играл Денис Попов?

– У нас большая обойма игроков. Играет тот, кого считаем сильнее. Сегодня мы выбрали пару Забарный-Сирота в центре защиты.

– Какой гол в сегодняшнем матче стал решающим в плане достижения результата?

– Я предупреждал игроков, что мы играем против опасного соперника, против хорошей организованной команды, имеющей свой рисунок игры. В моем понимании решающим стал первый забитый мяч, поскольку у соперника нарушились сразу три игровых компонента – хорошо организованная игра в обороне, быстрые контратаки, а также хороший контроль мяча с умелыми открываниями и комбинациями в центре поля. Поэтому нам необходим был первый гол.

Мы проходим через сложный период. После обидного поражения от «Ренна» мы были не в лучшем психологическом состоянии, поэтому в начале поединка присутствовала боязнь ошибиться, скованность в действиях. Соперник же действовал более раскованно, создал несколько опасных моментов после стандартов, поэтому необходимо было забить, чтобы раскрепоститься.

Отдельно хочу поблагодарить ФК «Рух» в лице президента, что несмотря на то, что мы соперники, он позволил нам тренироваться в прекрасных условиях на клубной базе, причем уже не в первый раз.

– Футбол – игра для зрителей. Что необходимо сделать, чтобы «Динамо» забивало больше красивых мячей?

– Для того, чтобы забивать много голов, необходимо доминировать на поле. Чтобы доминировать, необходима соответствующая подготовка. На данный момент мы не готовы к этому из-за постоянных переездов и перелетов. Мы по 7-11 часов находимся в автобусе, и нет полноценного тренировочного процесса, чтобы готовиться к матчам. Плюс я ожидаю большего от игроков средней линии, футболистов атаки – нельзя, чтобы постоянно Цыганков и Буяльский взваливали на себя эту сложную ношу. Это касается и Сидорчука, и Гармаша, и Беседина, и Шепелева, и Кабаева. Сегодня молодец Тымчик, оказался в нужном месте, забил важный гол.

– Что стало стимулом для крупной победы сегодня?

– Поражение от «Ренна». Мы много работали и готовились к игре во Франции, но незаслуженно проиграли, поэтому была дополнительная мотивация на матч с «Рухом», чтобы хоть как-то реабилитироваться за тот проигрыш.

Отметим, что матч 6-го тура чемпионата Украины по футболу «Динамо» – «Рух» завершился со счетом 3:0.

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Источник ФК Динамо Киев
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sashav2007
Так тримати!! Успіху Динамо і Мірча!
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