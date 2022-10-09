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Рух Львов
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Украина. Премьер лига
09 октября 2022, 20:23 | Обновлено 09 октября 2022, 20:30
1798
0

Динамо – Рух – 3:0. Дубль Буяльського. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Украинской Премьер-лиги

09 октября 2022, 20:23 | Обновлено 09 октября 2022, 20:30
1798
0
Динамо – Рух – 3:0. Дубль Буяльського. Видео голов и обзор матча
ТК 2+2

9 октября в 17:00 в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги сыграли «Динамо» и «Рух» (3:0).

Встреча состоялась во Львове на поле стадиона «Арена Львов». Матч длился более трех часов.

Дубль на счету Виталия Буяльского (43, 60 мин). Затем была пауза на час из-за воздушной тревоги, а сразу после возобновления игры Александр Тымчик установил итоговый счет (3:0).

🏆 УПЛ. 6-й тур. Львов, 9 октября

Динамо Киев – Рух Львов – 3:0

Голы: Буяльский, 43, 60, Тимчик, 81

ГОЛ! 1:0. Буяльский, 43 мин

ГОЛ! 2:0. Буяльский, 60 мин.

ГОЛ! 3:0. Тымчик, 81 мин.

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Тымчик (Динамо Киев).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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