Динамо – Рух – 3:0. Дубль Буяльського. Видео голов и обзор матча
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9 октября в 17:00 в матче 6-го тура Украинской Премьер-лиги сыграли «Динамо» и «Рух» (3:0).
Встреча состоялась во Львове на поле стадиона «Арена Львов». Матч длился более трех часов.
Дубль на счету Виталия Буяльского (43, 60 мин). Затем была пауза на час из-за воздушной тревоги, а сразу после возобновления игры Александр Тымчик установил итоговый счет (3:0).
🏆 УПЛ. 6-й тур. Львов, 9 октября
Динамо Киев – Рух Львов – 3:0
Голы: Буяльский, 43, 60, Тимчик, 81
ГОЛ! 1:0. Буяльский, 43 мин
ГОЛ! 2:0. Буяльский, 60 мин.
ГОЛ! 3:0. Тымчик, 81 мин.
События матча
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