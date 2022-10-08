Динамо Киев

В воскресенье, 9 октября, состоится матч 6 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевское «Динамо» и львовский «Рух». Игра пройдет во Львове (из-за напряженного графика киевлян и минимизации их переездов) на поле «Арены Львов», начало - в 17:00.

«Динамо»

Перед стартом сезона киевляне проводили множество товарищеских матчей. Игра тогда выглядела так себе, но кто обращает внимание на предсезонные результаты? Считалось, что невнятность в действиях «бело-синих вызвана, во-первых, отсутствием нормальной игровой практики из-за российско-украинской войны, во-вторых, самим фактом товарищеских игр. В УПЛ прогнозировалось, что завоевание семнадцатого чемпионского титула в сезоне – дело неизбежное.

Эти прогнозы, казалось, подтвердились с началом еврокубков. Были пройдены крепкий «Фенербахче», которого все считали фаворитом противостояния, и австрийский Штурм. Вылет от «Бенфики» в Лигу Европы был воспринят как неприятную, но все же закономерность, поскольку португальцы выглядели явно сильнее.

Ожидалось, что «Динамо» свое начнет брать в УПЛ. Однако на старте сразу было два поражения от команд, которые принято считать «добрыми друзьями» для киевлян. «Днепр-1» и «Заря» поочередно отгрузили в ворота подопечных Луческу по три гола и отбросили их на самый низ турнирной таблицы.

Оттуда удалось несколько подняться благодаря вымученным победам над «Львовом» и «Минаем», поэтому сейчас команда находится на девятом месте турнирной таблицы. А вот в Лиге Европы – сплошной ужас. Поражения от того же «Фенербахче», АЕКа и «Ренна» ставят под сомнение еврокубковую весну.

В последней игре с французами особенно «удивил» Денис Попов, которого Луческу демонстративно заменил на последних минутах с, как сам потом сказал, воспитательной целью. Повоспитывать надо бы не одного Попова, поэтому будем ожидать в матче с «Рухом» в основе появления недавних новичков команды – Лонгрейка и Перриса.

«Рух»

Команда со Львова сумела вывести перед началом сезона свою юношескую команду в Юношескую лигу УЕФА, поэтому пора было бы и взрослой команде начать показывать стремление к высоким задекларированным целям.

Старт сезона получился совсем неудачным. Первая игра – первое поражение от обескровленного «Металлиста». Тогда львовяне ничего не смогли поделать с «Колосом», а затем уступили и донецкому «Шахтеру». Показалось, что и в следующем матче против тогдашнего лидера – «Зари» – очков набрать не удастся, но легионер «руховцев» Таллес выдал феерический матч, забил трижды и принес своей команде уверенную победу.

Забил Таллес и в следующем матче. «Верес» наконец-то достроил свой стадион и открывал его, принимая подопечных Кучука. Достаточно боевая игра закончилась с четырьмя забитыми голами, которые команды поделили поровну. Отметим, что на счету Таллеса, кроме гола, была и результативная передача.

Статистика встреч

Между собой команды провели три матча и у всех «Динамо» было сильнее соперников. Более того, «руховцам» пока не удалось забить ни одного гола в ворота голкиперов киевлян, а их вратари доставали мяч из сетки семь раз. Лучшим бомбардиром противостояния является Александр Караваев, отличившийся дважды.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Бойко – Вивчаренко, Забарный, Сирота, Кендзера – Сидорчук, Лонгрейк – Цыганков, Буяльский, Перрис – Беседін.

«Рух»: Панькив – Лях, Слюсар, Дидык, Роман – Сапуга, Федорчук – Б. Бойчук, Таллес, Соломон-Отабор – Климчук.

Прогноз на противостояние

Из нескольких вариантов – трудная победа «Динамо», потеря ими очков или уверенная по счету виктория – рискнем спрогнозировать сценарий, который в УПЛ прошел «Шахтер» в этом сезоне. «Горняки» долго обыгрывали соперников с минимальными счетами или и вовсе теряли очки, а затем показательно разбили «Металлист». Предположим, что такое же сделают и киевляне, хотя такое предположение основывается исключительно на интуиции.

9 октября, воскресенье