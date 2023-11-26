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  4. Михаил Филима оценил результаты жеребьевки КБДК для сборной Украины
ITF
26 ноября 2023, 21:43 |
527
0

Михаил Филима оценил результаты жеребьевки КБДК для сборной Украины

Капитан женской сборной Украины по теннису – о предстоящем и прошедшем матче национальной команды

26 ноября 2023, 21:43 |
527
0
Михаил Филима оценил результаты жеребьевки КБДК для сборной Украины
ФТУ. Михаил Филима (справа)

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима в комментарии Sport.ua оценил результаты жеребьевки раунда Квалификации Кубка Билли Джин Кинг, по итогам которой сборной Украины выпало сыграть против команды Румынии. Встреча состоится 12-13 апреля 2024 года.

- Насколько остались довольны соперником, если сравнивать с другими вариантами?
- Я остался доволен. Из возможных вариантов - это неплохой жребий. Безусловно, все будет зависеть от нашего состава. Из того, что я смотрел, то лидером сборной Румынии является Ана Богдан, дальше уже идут девушки из начала второй сотни, еще есть ветеран Моника Никулеску, которая всегда является очень неприятной соперницей и может сыграть в обоих разрядах.

- Мы знаем, что румынки славятся сильной игрой на грунте и своими бойцовскими качествами на корте. Что нужно для победы над такой командой?
- Мы принимаем матч, поэтому будем смотреть, какие у нас будут варианты для его проведения. Возможно, это также будет Вильнюс. Я еще не говорил с нашими игроками, но мы с ними будем решать, на каком покрытии принимать румынок.

- Если вспомнить победный матч с Нидерландами, то насколько он оправдал ваши ожидания?
- Я и до матча говорил, что это будет сложное противостояние. Особенно, зная наш состав, а также состав Нидерландов. Я очень доволен и отношением, и уровнем игры, и коммуникабельностью Ангелины Калининой. Для нее это был дебют, было нервное ожидание, ведь не всем игрокам удается справиться с дополнительным волнением во время командных соревнований. Ангелина доказала, что она игрок топ-уровня. И она это доказала как своим эмоциональным состоянием, так и уровнем игры.

Был очень нервный второй матч у Даяны Ястремской. Сказалось отсутствие игровой практики в последние 3 недели, но она на корте оставила все, это 100%. Да, уровень ее не игры был не на таком высоком уровне, который она может демонстрировать. Но Ястремская доказала, что в командных соревнованиях иногда можно побеждать в тех матчах, которые бы ты никогда не выиграл на индивидуальных турнирах. Поэтому я ей тоже очень благодарен за эту игру, ведь мы понимали, что если бы было 2:2, то в паре мы уже не были фаворитами. Думаю, никто бы с уверенностью не смог дать прогноз на победителя.

- После первого игрового дня казалось, что на четвертый поединок лучше выпустить Катарину Завацкую. Рассматривался ли такой вариант?
- К сожалению, такой возможности у нас не было. Потому что во время подготовительного периода Катарина получила повреждение мышц живота и последние 2 дня не тренировалась. Играть бы она не смогла. Завацкая приехала после вирусной болезни, еще не проводила тренировки со 100% интенсивностью, но была готова играть. Но на второй или третий день подготовки получила травму.

- Понравилось ли Калининой атмосфера в команде? Рассказывала ли она о своих намерениях продолжать выступления в сборной?
- У нее не было особых ожиданий, ведь это был ее первый матч. Лично мне она говорила, что довольна тем, как проходят и подготовительные дни, и матчевые. Я надеюсь, что на следующий матч она будет здоровой, а также будет иметь возможность помочь команде.

- Также среди наших топов еще есть Элина Свитолина, Марта Костюк и Леся Цуренко. Как у них с планами относительно игры за сборную? Костюк, к примеру, говорила, что до Олимпиады-2024 играть в национальной команде пока не будет.
- С Элиной я общался до жеребьевки. Знаю, что она уже начала тренировочный процесс, она уже на корте. Свитолина планировала помочь и в матче с Нидерландами, если бы не была травмирована. Надеюсь, что она будет играть.

Что касается Марты, то будем с ней общаться. У нее были личные дела перед матчем, о которых все знают. В следующем году будут другие эмоции, ближе к матчу буду со всеми разговаривать. И с сестрами Киченок, и с Лесей Цуренко, также я слежу за прогрессом Юлии Стародубцевой.

В общем, я думаю, что все девушки понимают, что если мы будем сильнейшим составом, то у нас есть большие шансы обыграть сборную Румынии и наконец-то попасть в финальный раунд. Надеюсь, это даст дополнительный стимул присоединиться к сборной.

- Вы также работаете и с мужской сборной. Как вам наш следующий соперник, сборная США?
- К сожалению, у мужчин другая ситуация. Безусловно, команда США - это мощнейшая сборная. Мы уже обсуждали возможные варианты, где мы сможем провести эту встречу, но это будет очень-очень-очень сложный матч. Шансов у нас откровенно немного, но это спорт, все может быть.

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Надежда Киченок Людмила Киченок женская сборная Украины по теннису Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Украина - Нидерланды Кубок Билли Джин Кинг женская сборная Нидерландов по теннису эксклюзив
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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