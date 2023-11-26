Малиновский – лучший в матче. Какая оценка у Коваленко без гола?

26 ноября состоялось 2 матча чемпионата Италии: «Эмполи» – «Сассуоло» (3:4) и «Фрозиноне» – «Дженоа» (2:1). В обеих встречах на поле выходили украинцы.

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Виктор Коваленко вышел на замену на 70-й минуте и сравнял счет во встрече с «Сассуоло». К сожалению, это не помогло команде получить хотя бы 1 очко. Еще печальнее то, что после игры гол Виктора перезаписали на защитника соперника. В итоге оценка Виктора – 6.5.

Гол Руслана Малиновского, который провел на поле 80 минут, забрать было невозможно. Хоть «Дженоа» и проиграл, но украинского полузащитника признали лучшим игроком матча с оценкой 8.2.