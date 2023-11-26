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Чемпионат Испании
Кадис
26.11.2023 19:30 – FT 0 : 3
Реал Мадрид
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Испания
26 ноября 2023, 21:25 | Обновлено 26 ноября 2023, 21:34
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Дубль Родриго. Реал разгромил Кадис и стал лидером, Лунин сыграл сухой матч

У галактикос два гола забил Родриго, а затем точку поставил Джуд Беллингем

26 ноября 2023, 21:25 | Обновлено 26 ноября 2023, 21:34
802
0
Дубль Родриго. Реал разгромил Кадис и стал лидером, Лунин сыграл сухой матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вечером 26 ноября в матче 14-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на выезде разгромил «Кадис» (3:0).

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Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в основе «Реала» и провел сухой матч.

У галактикос два гола забил Родриго, а затем точку поставил Джуд Беллингем (с передачи Родриго).

❗️ ВИДЕО: голы Реала в ворота Кадиса

Реал вышел в лидеры Ла Лиги (35 очков). Жирона имеет 34 балла и игру в запасе. Далее идут Атлетико и Барселона (по 31 очку).

Ла Лига. 14-й тур, 26 ноября

Кадис – Реал Мадрид – 0:3

Голы: Родриго, 14, 64, Беллингем, 74

Кадис: Ледесма (Хиль, 79), Сальдуа (Окампо, 79), Фали Хименес, Хави, Виктор Чуст (Алехо, 66), Пирес, Наварро (Мачис, 57), Алекс Фернандес, Алькарас, Рохер Марти, Рамос (Макси Гомес, 66).

Реал Мадрид: Лунин, Карвахаль (Фран Гарсия, 88), Начо, Рюдигер, Менди, Модрич (Себальос, 70), Кроос, Вальверде (Пас, 88), Беллингем (Васкес, 78), Родриго (Гонсало, 78), Хоселу.

Предупреждения: Вальверде (3), Менди (32), Алехо (67), Алекс Фернандес (70), Хави (71), Рюдигер (84).

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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