Кадис – Реал – 0:3. Дубль Родриго, сухой матч Лунина. Видео голов и обзор
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Вечером 26 ноября в матче 14-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на выезде разгромил «Кадис» (3:0).
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Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в основе «Реала» и провел сухой матч.
У галактикос два гола забил Родриго, а затем точку поставил Джуд Беллингем (с передачи Родриго).
Реал вышел в лидеры Ла Лиги (35 очков). Жирона имеет 34 балла и игру в запасе. Далее идут Атлетико и Барселона (по 31 очку).
Ла Лига. 14-й тур, 26 ноября
Кадис – Реал Мадрид – 0:3
Голы: Родриго, 14, 64, Беллингем, 74
Видеообзор матча
События матча
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