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Чемпионат Испании
Кадис
26.11.2023 19:30 – FT 0 : 3
Реал Мадрид
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Испания
26 ноября 2023, 22:20 | Обновлено 26 ноября 2023, 22:28
424
0

Кадис – Реал – 0:3. Дубль Родриго, сухой матч Лунина. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 14-го тура испанской Ла Лиги

26 ноября 2023, 22:20 | Обновлено 26 ноября 2023, 22:28
424
0
Кадис – Реал – 0:3. Дубль Родриго, сухой матч Лунина. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 26 ноября в матче 14-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на выезде разгромил «Кадис» (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в основе «Реала» и провел сухой матч.

У галактикос два гола забил Родриго, а затем точку поставил Джуд Беллингем (с передачи Родриго).

Реал вышел в лидеры Ла Лиги (35 очков). Жирона имеет 34 балла и игру в запасе. Далее идут Атлетико и Барселона (по 31 очку).

Ла Лига. 14-й тур, 26 ноября

Кадис – Реал Мадрид – 0:3

Голы: Родриго, 14, 64, Беллингем, 74

Видеообзор матча

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Джуд Беллингем (Реал Мадрид).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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