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Чемпионат Испании
Кадис
26.11.2023 19:30 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
26 ноября 2023, 00:38 |
35
0

Кадис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 14-го тура Ла Лиги

26 ноября 2023, 00:38 |
35
0
Кадис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

26 ноября состоится матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Кадис» и «Реал» Мадрид.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Кадис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кадис Реал Мадрид Кадис - Реал смотреть онлайн Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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