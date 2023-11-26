26 ноября состоится матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Кадис» и «Реал» Мадрид.

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Поединок пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе.

Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Кадис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция