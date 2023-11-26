26.11.2023 19:30 - : -
Испания26 ноября 2023, 00:38 |
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Кадис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 14-го тура Ла Лиги
26 ноября 2023, 00:38 |
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26 ноября состоится матч 14-го тура Ла Лиги между командами «Кадис» и «Реал» Мадрид.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилья» в Кадисе.
Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Кадис – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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