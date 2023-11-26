26 ноября на «Нуэво Мирандилла» пройдет матч 1-го тура Примеры, в котором «Кадис» встретится с «Реалом» (Мадрид). Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Кадис

Команда до 2020-го года почти полтора десятилетия кряду болталась в Сегунде. Сейчас получается держаться в Ла Лиге вот уже четвертую темпораду кряду. Да, при этом в основном остается просто выживать. Ни разу за 3 предыдущие попытки не получилось подняться выше двенадцатого места. Сейчас подопечные Серхио Гонсалеса снова болтаются неподалеку от зоны вылета, и не набирают и по очку за матч нынешнего чемпионата в среднем - только 2 победы и 10 баллов за дюжину встреч. Причем желтый субмарин выигрывал оба раза на старте розыгрыша, в первых четырех поединках. Более того, в 5 крайних матчах только кризисной Севилье не проиграли, сыграв с ней 2:2. Пауза была полезна, вот только не совсем понятно, за счет чего может прибавить этот коллектив.

Реал (Мадрид)

Клуб оставляет довольно противоречивое впечатление. Разве что в Лиге чемпионов у него получается практически все. Выиграв уже четырежды, галактикос гарантировали себе право сыграть в плей-офф. Теперь можно полностью сосредоточиться в ближайшие месяцы на Примере, и это пригодится. Ведь там, несмотря на отличную статистику летнего новичка, Беллингема, все еще подопечные Карло Анчелотти идут вторыми. Еще и успели проиграть в дерби с Атлетико и потерять очки дважды за 4 крайних тура, сыграв вничью с Севильей на выезде и Райо Вальекано дома. Впрочем, выше располагается только сенсационная Жирона, которая все равно сдуется. Зато обыгранная в Эль Классико Барселона уже за спиной у сливочных.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне Реал смог выиграть оба поединка. При этом за оба прошлых розыгрыша у галактикос взяли только 1 победу и 5 очков в четырех поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что сливочные помнят, как выигрывать у Кадиса. Рекомендуем ставить на гостей при форе -1 гол (коэффициент - 1,727).