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  4. Орест ТЕРЕЩУК: «Не было ожиданий от жеребьевки, но США – это такой уровень»
Кубок Дэвиса
26 ноября 2023, 20:10 |
749
0

Орест ТЕРЕЩУК: «Не было ожиданий от жеребьевки, но США – это такой уровень»

Капитан сборной Украины – о предстоящем матче Кубка Дэвиса против американцев

26 ноября 2023, 20:10 |
749
0
Орест ТЕРЕЩУК: «Не было ожиданий от жеребьевки, но США – это такой уровень»
ФТУ. Орест Терещук (справа)

Капитан мужской сборной Украины по теннису Орест Терещук в комментарии Sport.ua оценил результаты жеребьевки раунда Квалификации Кубка Дэвиса, по итогам которой сборной Украины выпало сыграть с титулованной командой США. Встреча состоится 2-3 или 3-4 февраля.

– Какие общие впечатления от результатов жеребьевки? Возможно, хотели увидеть какого-то другого соперника?
– Честно говоря, не было никаких ожиданий. Не было такого, что с кем-то больше хотели играть, а с кем-то – меньше. Там такой уровень, что слабых соперников нет. У кого-то 2-3 игрока в первой сотне, у сборной США сразу 10 игроков на этой неделе в топ-100. Я спокойно отнесся к результатам жеребьевки, но сборная США – это такой высокий уровень, интересно будет провести с ними матч.

– Насколько для нас сейчас тяжелее, что мы принимающая сторона?
– Это точно тяжелее для руководства федерации. Мы уже говорили об этом, у нас мало времени. Нам играть в начале февраля, осталось чуть больше двух месяцев. С другой стороны, если бы мы играли в нормальное время, то было бы какое-то преимущество. О месте проведения больше информации будет уже на следующей неделе.

– После успешных выступлений за сборную результаты наших парней в личных соревнованиях желают лучшего. Общались по этому поводу с ними?
– Жаль и Алексея Крутых, и Влада Орлова. Классно сыграли за сборную, к сожалению, во время личных выступлений не впечатляют. Мы поддерживаем общение. Надеюсь, что и к матчу с командой США они подойдут в хороших кондициях, а в личных выступлениях будет прогресс, которого мы ждем.

Что касается состава, точно будем приглашать тех игроков, которые принимали участие в матче с Колумбией. Будем разговаривать и с другими спортсменами, которые по рейтингу могут стать лидерами сборной. Но если они даже и дадут согласие, то есть решение, что те игроки, которые были в команде, – останутся. Возможно, кто-то еще добавится.

– Вы остаетесь капитаном сборной на матч с США?
– Сейчас есть такая договоренность, есть планирование.

– В воскресенье завершается финальная стадия Кубка Дэвиса. Удалось ли посмотреть и какие впечатления?
– Впечатления огромные, особенно после вчерашнего полуфинала Италия – Сербия. Это было очень круто. После этого больше в финале болею за итальянцев, хотя до того было не так важно, кто бы взял титул. Но то, как они вытащили матч с Сербией, – заслуживает победы.

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Орест Терещук сборная Украины по теннису эксклюзив сборная Колумбии по теннису Алексей Крутых Украина - Колумбия Владислав Орлов Кубок Дэвиса-2023 сборная США по теннису
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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