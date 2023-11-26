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Англия
26 ноября 2023, 22:00 | Обновлено 26 ноября 2023, 22:25
2748
3

Какую оценку получил Миколенко? Вратарь Эвертона провалил игру с МЮ

Ириски разгромно проиграли поединок на стадионе «Гудисон Парк»

26 ноября 2023, 22:00 | Обновлено 26 ноября 2023, 22:25
2748
3
Какую оценку получил Миколенко? Вратарь Эвертона провалил игру с МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

26 ноября состоялся матч 13-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед». Хозяева поля разгромно проиграли поединок (0:3) на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

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В дебюте матча для МЮ супергол оформил Гарначо, забивший ударом через себя в падении (оценка 7.6). Во втором тайме для гостей забили Маркус Рэшфорд (7.7) и Антони Марсьяль (8.0),

В концовке матча украинский защитник ирисок Виталий Миколенко мог отличиться, но попал в перекладину. За игру против МЮ украинец получил от WhoScored оценку 5.9, это ниже среднекомандной оценки 6.09.

Вратарь Эвертона Джордан Пикфорд провалил игру с МЮ и получил самую низкую оценку 5.4.

А лучшим игроком матча назван голкипер МЮ Андре Онана (оценка 8.6).

АПЛ. 13-й тур, 26 ноября

Эвертон – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голы: Гарначо, 3, Рэшфорд, 56 (пен), Марсьяль, 75

Оценки WhoScored за матч

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Эвертон Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд Виталий Миколенко Эвертон - Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо Джордан Пикфорд Андре Онана лучший игрок WhoScored
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Darkness1984
Така низька оцінка, бо не забив?
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+1
Tasha19
Ці оцінки як завжди, одним з найгіршим не був то точно.
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0
antt
Матч не дивився - але хтось мав за ці  голи бути відповідальним.  Головний - пікфорд. А за що тоді  так низько миколенку? Значить і його роль в голах є чи помиляюсь?
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0
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