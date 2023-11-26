Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала
Украинский голкипер получил оценку 7.6 от WhoScored, а Родриго – десятку
Вечером 26 ноября в матче 14-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на выезде разгромил «Кадис» (3:0).
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Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в основе «Реала» и провел сухой матч. За игру он получил высокую оценку 7.6.
У галактикос два гола забил Родриго, а затем точку поставил Джуд Беллингем (с передачи Родриго).
Родриго за свой перформанс получил максимальную оценку 10.0. Игру Беллингема оценили отметкой 8.4, у Луки Модрича – 8.0.
Реал вышел в лидеры Ла Лиги (35 очков). Жирона имеет 34 балла и игру в запасе. Далее идут Атлетико и Барселона (по 31 очку).
Ла Лига. 14-й тур, 26 ноября
Кадис – Реал Мадрид – 0:3
Голы: Родриго, 14, 64, Беллингем, 74
Оценки WhoScored за матч
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