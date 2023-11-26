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  4. Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала
Испания
26 ноября 2023, 22:43 | Обновлено 26 ноября 2023, 22:49
1704
1

Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала

Украинский голкипер получил оценку 7.6 от WhoScored, а Родриго – десятку

26 ноября 2023, 22:43 | Обновлено 26 ноября 2023, 22:49
1704
1
Кто получил максимальные 10,0? Лунина высоко оценили за сухой матч Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Вечером 26 ноября в матче 14-го тура испанской Ла Лиги «Реал» на выезде разгромил «Кадис» (3:0).

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Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в основе «Реала» и провел сухой матч. За игру он получил высокую оценку 7.6.

У галактикос два гола забил Родриго, а затем точку поставил Джуд Беллингем (с передачи Родриго).

Родриго за свой перформанс получил максимальную оценку 10.0. Игру Беллингема оценили отметкой 8.4, у Луки Модрича – 8.0.

Реал вышел в лидеры Ла Лиги (35 очков). Жирона имеет 34 балла и игру в запасе. Далее идут Атлетико и Барселона (по 31 очку).

Ла Лига. 14-й тур, 26 ноября

Кадис – Реал Мадрид – 0:3

Голы: Родриго, 14, 64, Беллингем, 74

Оценки WhoScored за матч

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чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Кадис Андрей Лунин Родриго Гоес Джуд Беллингем WhoScored лучший игрок
Источник Sport.ua
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Octopus
Схема 4-2-2-2??
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