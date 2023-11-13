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13 ноября 2023, 09:35 | Обновлено 13 ноября 2023, 10:22
1135
0

Фиаско Шахтера, супершоу в Лондоне, Коваленко забил Наполи, камбэк Трубина

Главные новости за 12 ноября на Sport.ua

13 ноября 2023, 09:35 | Обновлено 13 ноября 2023, 10:22
1135
0
Фиаско Шахтера, супершоу в Лондоне, Коваленко забил Наполи, камбэк Трубина
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 12 ноября.

1A. Шаг на первое место. Днепр-1 одержал волевую победу над Шахтером
Днепряне совершили камбэк в матче с донецким клубом

1B. Гол и удаление в самом начале матча. Динамо победило Кривбасс
Шовковский снова одержал победу в первом поединке как и.о. главного тренера

2A. Водопад голов. Челси и Манчестер Сити покуражились на Стэмфорд Бридж
Михаил Мудрик во втором тайме приложился к чрезвычайно яркой дуэли

2B. Сколько поставили Мудрику? Оценки за матч Челси – Ман Сити. У кого 8.6?
Лучшим игроком матча назван норвежский форвард Эрлинг Холанд, автор дубля

3A. ВИДЕО. Гол Коваленко на последних минутах принес Эмполи победу над Наполи
Второй гол украинца в Серии А

3B. Коваленко не лучший. Стали известны оценки игроков за матч Наполи – Эмполи
Виктор Коваленко забил победный гол, но WhoScored не признал его игроком матча

4A. Суперкамбэк! Бенфика с Трубиным шокировала Спортинг двумя голами в концовке
Уступая 0:1, орлы провели два гола, причем даже Трубин шел вперед забивать

4B. Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
«Орлы» вырвали победу у соперников после 90-й минуты

5A. Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных
Уже шестая команда возглавила турнирную таблицу с начала сезона

5B. Детская ошибка и гол-красавец. Рух выиграл у Черноморца
Львовяне прессинговали почти весь матч, одесситы проявили характер

5C. Летучий Пасич. ЛНЗ вырвал победу над Зарей
Луганский коллектив в смешанном тренерском составе провалил очередную игру

6A. Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Наставник «Реала» – о команде из Каталонии

6B. Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
Карло не знает, был ли он несправедлив к Андрею

6C. Новый Шевченко. Милан может подписать Довбика, украинец заменит Жиру
Итальянский клуб ищет замену Оливье, Артем – один из кандидатов

7A. Лейла вне конкуренции. Канада впервые выиграла Кубок Билли Джин Кинг
Молодая североамериканская сборная навела шороху в Севилье

7C. Украина – Нидерланды – 2:1. Калинина обыграла Рус в матче первых номеров
Ангелина добыла второе очко для команды

7C. Украина – Нидерланды – 3:1. Ястремская с камбэком оформила общую победу
Украинки, не дожидаясь парной встречи, завоевали путевку в раунд Квалификации

7D. Травмированный греческий Бог. Синнер уверенно обыграл Циципаса на Итоговом
Янник в двух сетах переиграл Стефаноса на старте АТР Finals 2023

7E. 19-я победа подряд и 2-я над Руне. Джокович успешно стартовал на ATP Finals
Новак в трех сетах переиграл Хольгера в 1-м туре Зеленой группы

8A. Уступили и Португалии. Украинки проиграли второй матч отбора на Евробаскет
Причем три четверти удавалось удерживать преимущество, а в 4-й случился провал

8B. Чемпионат Польши. Галичанка дома проиграла Петрковии
Львовские гандболистки не смогли выиграть номинально домашний матч Экстралиги

9A. Прометей победил в заключительной игре квалификации Лиги чемпионов
Во втором раунде отбора в основной этап украинцы заняли третье место в группе

9B. Вторая победа Баркома-Кажаны в польской Плюс Лиге
Подопечные Угиса Крастиньша выиграли у команды «Слепск Малоу» 3:1

10A. Украинские шпажистки взяли командное золото на этапе КМ по фехтованию
В финале-триллере в итальянском Леньяно украинки обыграли Южную Корею

10B. Перейра вынес Прохазку, хотя не побеждал в поединке. Дальше хочет Адеcанью
Но Исраэль вряд ли согласится

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Источник Sport.ua
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