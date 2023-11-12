Летучий Пасич. ЛНЗ вырвал победу над Зарей
Луганский коллектив в смешанном тренерском составе провалил очередную игру
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 14-й тур.
«Заря» – ЛНЗ - 1:2
Голы: Алефиренко, 88 – Г. Пасич, 7, 89
Предупреждения: Насонов, 74 – Снурницин, 63, Дрышлюк, 64, Жан Клод, 76, Горбач, 90+2
«Заря»: Турбаевский – Снурницын, Батагов, Джордан, Данченко (Горбач, 46) – Дрышлюк (Жан Клод, 67) – Алефиренко, Мичин (Волошин, 56, Чурко, 79), Нагнойный (Мишнев, 56), Кирюханцев – Антюх.
ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Ковалев, Рыбалка (Банада, 81), Селин (Насонов, 56), Стасюк – Бойко, Олейник (Прядун, 87) – Г. Пасич, Хобленко, С. Шестаков (Тищенко, 82).
Арбитр: София Причина (Львовская обл.).
Стадион: «СКИФ» (Львов).
Удары (в створ): 7 (3) – 17 (6)
Угловые: 6 – 6
Оффсайды: 1 – 3.
ЗАРЯ - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 7°C
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