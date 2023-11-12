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Заря
12.11.2023 14:00 – FT 1 : 2
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 16:05 | Обновлено 12 ноября 2023, 16:40
902
4

Летучий Пасич. ЛНЗ вырвал победу над Зарей

Луганский коллектив в смешанном тренерском составе провалил очередную игру

12 ноября 2023, 16:05 | Обновлено 12 ноября 2023, 16:40
902
4
Летучий Пасич. ЛНЗ вырвал победу над Зарей
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 14-й тур.

«Заря» – ЛНЗ - 1:2

Голы: Алефиренко, 88 – Г. Пасич, 7, 89

Предупреждения: Насонов, 74 – Снурницин, 63, Дрышлюк, 64, Жан Клод, 76, Горбач, 90+2

«Заря»: Турбаевский – Снурницын, Батагов, Джордан, Данченко (Горбач, 46) – Дрышлюк (Жан Клод, 67) – Алефиренко, Мичин (Волошин, 56, Чурко, 79), Нагнойный (Мишнев, 56), Кирюханцев – Антюх.

ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Ковалев, Рыбалка (Банада, 81), Селин (Насонов, 56), Стасюк – Бойко, Олейник (Прядун, 87) – Г. Пасич, Хобленко, С. Шестаков (Тищенко, 82).

Арбитр: София Причина (Львовская обл.).

Стадион: «СКИФ» (Львов).

Удары (в створ): 7 (3) – 17 (6)
Угловые: 6 – 6
Оффсайды: 1 – 3.

ЗАРЯ - ЛНЗ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 4
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Sunrise
С Кривенцовым проигрывали не по игре, теперь проиграли по делу. Лучше ли так? Возможно, хоть справедливее.
Но хотелось бы побед. А пока оборона на дне, то только мечтать. 
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+2
AutumnBridge
Один Пасич мог покер сделать.   Носился так, что малАя Причина еле успевала за ним.)    Но в общем дебют в УПЛ для Софии получился не очень трудным.
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+1
AleksDnipro
Зоря мабуть все. Клуб справді близький до вильоту, а там і розформування попереду. Поки вболівальники Зорі, той самий Sunrise і сивий дід, минулого сезону відстоювали Шахтар, говорячи який "поганий" Дніпро-1, мов скуповує судей.
Цей же Шахтар знищив їхній же клуб, забравши головного тренера і не заплативши жодних грошей за компенсацію. Отак воно буває.
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0
KvlaD
Заря дно, надеюсь проиграют оставшиеся матчи в ЛК, чтобы больше не позориться в евровесне.
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-3
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