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12.11.2023 15:00 - : -
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 01:47 |
12
0

Заря – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

12 ноября 2023, 01:47 |
12
0
Заря – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
ФК ЛНЗ

В воскресенье, 12-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и черкасский «ЛНЗ». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «СКИФ», начало в 14:00.

Луганский коллектив накануне получил уже четвертого специалиста в роли главного тренера по ходу текущего сезона, и теперь со спортивным директором Юрием Ковалем будет стараться исправить свое бедственное положение. Во всяком случае, до международной паузы у «Зари» остается всего один матч, который «мужикам», в общем-то, надо выиграть, так как напротив будут прямые конкуренты в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «ЛНЗ», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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