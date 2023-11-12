В воскресенье, 12-го ноября, состоится поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся луганская «Заря» и черкасский «ЛНЗ». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «СКИФ», начало в 14:00.

Луганский коллектив накануне получил уже четвертого специалиста в роли главного тренера по ходу текущего сезона, и теперь со спортивным директором Юрием Ковалем будет стараться исправить свое бедственное положение. Во всяком случае, до международной паузы у «Зари» остается всего один матч, который «мужикам», в общем-то, надо выиграть, так как напротив будут прямые конкуренты в турнирной таблице.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «ЛНЗ», за которой можно следить в украинской версии сайта.