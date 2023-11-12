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ЛНЗ Черкассы
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12 ноября 2023, 17:18 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:52
638
0

Тренер Зари: «Такие результаты – временное явление»

Юрий Коваль прокомментировал поражение от ЛНЗ

12 ноября 2023, 17:18 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:52
638
0
Тренер Зари: «Такие результаты – временное явление»
ФК Заря. Юрий Коваль

Исполняющий обязанности главного тренера луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (1:2) в матче 14-го тура УПЛ:

«Были сложности. Герреро уехал в сборную, Яцык получил травму. Надо было, по возможности, выяснить готовность игроков за одну тренировку. С кем-то мы угадали, кто-то был уставший. Когда пропустили быстрый гол, игра изменилась. Нам нужно было идти в атаку. Нет реализации.

Во втором тайме упростили игру. За счет давления сумели сравнять счет, но остатки негативных результатов, которые есть, не позволили добиться положительного результата. Пока команде не хватает психологии победителя. Могли сегодня проиграть, могли выиграть или сыграть вничью. Конечно, даже ничья нас не устраивала бы.

К игрокам претензий нет за самоотдачу. Есть тактические проблемы. Но, по моему мнению, все же больше психологических. Смена тренерского состава, а еще и два раза, она всегда не добавляет стабильность. Возможно, какой-то всплеск эмоций только. Квалификация у наших футболистов есть, настрой также, поэтому, считаю что такие результаты – временное явление и мы выйдем из этой ситуации достойно».

Это поражение оставляет «Зарю» на 14-м месте в турнирной таблице. В активе луганчан 10 очков в 12 матчах чемпионата.

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Заря - ЛНЗ Юрий Коваль пресс-конференция
Источник ФК Заря Луганск
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