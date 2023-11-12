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  4. Заря – ЛНЗ – 1:2. Дубль Пасича и сенсация во Львове. Видео голов и обзор
Чемпионат Украины
Заря
12.11.2023 14:00 – FT 1 : 2
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
12 ноября 2023, 20:10 | Обновлено 12 ноября 2023, 20:19
737
1

Заря – ЛНЗ – 1:2. Дубль Пасича и сенсация во Львове. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 14-го тура Украинской Премьер-лиги

12 ноября 2023, 20:10 | Обновлено 12 ноября 2023, 20:19
737
1
Заря – ЛНЗ – 1:2. Дубль Пасича и сенсация во Львове. Видео голов и обзор
УПЛ

12 ноября в Львове на стадионе СКИФ прошел поединок 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

Луганская Заря сенсационно уступила черкасскому клубу ЛНЗ со счетом 1:2.

Зарей впервые руководил Юрий Коваль, который сменил на тренерском мостике Валерия Кривенцова.

УПЛ. 14-й тур, 12 ноября

Заря Луганск – ЛНЗ Черкассы – 1:2

Голы: Даниил Алефиренко, 88 – Геннадий Пасич, 6, 89

Видео голов и обзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (ЛНЗ Черкассы).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Даниил Алефиренко (Заря).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (ЛНЗ Черкассы).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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prorok
Какая сенсация ЛНЗ набрало ход а зоря только тренеров меняет. Смешной заголовок . Зари прошлого года уже нет и не будет вообще.
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