В воскресенье, 12 ноября, во Львове на стадионе «СКИФ» состоится матч двенадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют луганская «Заря» и черкасский ЛНЗ. Стартовый свисток рефери Софии Причины изо Львовской области прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Заря



Посреди текущей недели луганская «Заря» наконец-то сыграла против израильского «Маккаби» Тель-Авив в Лиге конференций УЕФА, и мы совершенно никого не удивим, если скажем, что это был просто отвратительный матч в плане игры в обороне для команды Валерия Кривенцова (1:3). Дело в итоге закончилось тем, что наставник на эмоциях написал заявление об отставке и отправился на паузу в тренерской деятельности.

Спортивный директор клуба Юрий Коваль – новое лицо луганского коллектива, который в роли временно исполняющего обязанности главного тренера будет выводить команду на поле в предстоящей игре. Эта ротация, по нашему мнению, не имеет никаких перспектив для того, чтобы закрепиться на длительный срок, поэтому во время ноябрьской международной паузы «Заря» получит нового главного тренера. Тут говорим «наверное», потому что от «мужиков» за последние несколько мы увидели достаточно много сюрпризов, не все из которых были приятными для болельщиков.

В итоге, уже четвертый в этом сезоне наставник будет заниматься тем, что спасать команду из кризиса, в который ее вогнал как уход Патрика ван Леувена в «Шахтер», так и неудачный опыт сотрудничества с Ненадом Лалатовичем. А тем временем «Заря» идет на четвертой с конца позиции в чемпионате и даже победа в предстоящей игре мало что исправит в такой ситуации. Четыре матча подряд «мужики» не могут победить. И ладно, с соперниками уровня «Черноморца» (1:4) и «Полесья» (0:1) не срослось, но ничья с «Вересом» (2:2) в битве фактически претендентов на вылет – это уже несерьезно. А ведь в этом тоже можно было увидеть тревожный сигнал перед предстоящим поражением на международной арене.

ЛНЗ



Как ни странно, но у абсолютных новичков УПЛ в плане соответствия ожиданий и реальных результатов наблюдается намного более уверенный баланс, нежели у одного из участников еврокубков. Начинал свои выступления в «элите» ЛНЗ под руководством Александра Ковпака достаточно неуверенно и, как итог, произошла рокировка с последующим приходом на главенствующий пост Олега Дулуба. Тот случай, когда руководство клуба угодило в самое яблочко своим решением.

Сдержанный стиль футбола беларуского специалиста и при этом его каверзные для соперников тренерские задумки – то, что нужно сейчас клубу из Черкасс, дабы и в дальнейшем выполнять турнирные задачи. Да, результаты ЛНЗ не внушают особого оптимизма, но когда новичок ближе к экватору, чем участник еврокубков, то это уже привлекает к нему достаточный уровень внимания. А взять в расчет еще и тот факт, что у «сиреневых» за последние две игры образовалась какая-никакая, но серия без поражений, то тут еще предстоит подумать, кто в паре может считаться фаворитом.

История встреч



Футбольные пути «Днепра-1» и ЛНЗ ранее не пересекались.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 25-летняя София Причина изо Львовской области, которая на своем счету не имеет матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Петро Котубей и Игорь Дебенко, а резервным арбитром отработает Клим Заброда. На матче будет отсутствовать система VAR. У Причины нет опыта проведения матчей с участием «Зари» и ЛНЗ.

Ориентировочные составы



«Заря»: Турбаевский – Снурницын, Батагов, Джордан, Данченко – Яцык – Алефиренко, Мичин, Нагнойный, Антюх – Горбач.

ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Ковалев, Лопыренок, Стасюк – Рыбалка, Калюжный – Савин, Бойко, С. Шестаков – Хобленко.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре мячи будут залетать в ворота обеих команд. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют.

12 ноября, воскресенье