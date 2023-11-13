Суперкамбэк! Бенфика с Трубиным шокировала Спортинг двумя голами в концовке

Украинский голкипер Анатолий Трубин принял участие в выдающемся матче «Бенфики» в 11-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» с помощью суперкамбэка на последних минутах выиграли дерби у команды «Спортинг» Лиссабон.

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Анатолий Трубин отыграл на поле весь матч за хозяев поля и внес свой вклад в победу.

Бенфика проигрывала 0:1, и Трубин пошел вперед в чужую штрафную площадку! Орлы забили два гола на 90+4 и 90+7 минуте и вырвали победу со счетом 2:1.

Благодаря победе Бенфика догнала Спортинг в турнирной таблице (по 28 очков) и вышла на первое место по дополнительным показателям. Третье место занимает Порту (25 баллов).

Чемпионат Португалии

11-й тур, 13 ноября

Бенфика – Спортинг – 2:1

Голы: Невес, 90+4, Тенгстедт, 90+7 – Дьекереш, 45

Турнирная таблица

Видеообзор матча