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Чемпионат Португалии
Бенфика
12.11.2023 22:30 – FT 2 : 1
Спортинг Лиссабон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
13 ноября 2023, 00:40 | Обновлено 13 ноября 2023, 01:48
717
5

Суперкамбэк! Бенфика с Трубиным шокировала Спортинг двумя голами в концовке

Проигрывая 0:1, орлы забили два гола и вырвали победу со счетом 2:1

13 ноября 2023, 00:40 | Обновлено 13 ноября 2023, 01:48
717
5
Суперкамбэк! Бенфика с Трубиным шокировала Спортинг двумя голами в концовке
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер Анатолий Трубин принял участие в выдающемся матче «Бенфики» в 11-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» с помощью суперкамбэка на последних минутах выиграли дерби у команды «Спортинг» Лиссабон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Анатолий Трубин отыграл на поле весь матч за хозяев поля и внес свой вклад в победу.

Бенфика проигрывала 0:1, и Трубин пошел вперед в чужую штрафную площадку! Орлы забили два гола на 90+4 и 90+7 минуте и вырвали победу со счетом 2:1.

Благодаря победе Бенфика догнала Спортинг в турнирной таблице (по 28 очков) и вышла на первое место по дополнительным показателям. Третье место занимает Порту (25 баллов).

Чемпионат Португалии

11-й тур, 13 ноября

Бенфика – Спортинг – 2:1

Голы: Невес, 90+4, Тенгстедт, 90+7 – Дьекереш, 45

Турнирная таблица

Видеообзор матча

События матча

90’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Тенгстедт (Бенфика).
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (Бенфика).
51’
Гонсало Инасио (Спортинг Лиссабон) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
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Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Falko
Бенфіка виконала Вулвергемптон )
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+2
Mac_Gyver
Супер! Український уїкенд
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+1
King8619
2 гол Бенфіки явно з офсайду. Лінію малювали по тому хто забив, хоча, гравець який був в офсайді торкнувся м'яча (виконав скидку) на забиваючого..
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0
Vladimir Shevchenko
Первый гол - можно сказать трубина, 11 на 9 было полевых на тот момент, защита спортинга ебнулась))
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0
Kovaleff
Даже Турбин пошёл забивать...что происходит?
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0
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