Суперкамбэк! Бенфика с Трубиным шокировала Спортинг двумя голами в концовке
Проигрывая 0:1, орлы забили два гола и вырвали победу со счетом 2:1
Украинский голкипер Анатолий Трубин принял участие в выдающемся матче «Бенфики» в 11-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» с помощью суперкамбэка на последних минутах выиграли дерби у команды «Спортинг» Лиссабон.
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Анатолий Трубин отыграл на поле весь матч за хозяев поля и внес свой вклад в победу.
Бенфика проигрывала 0:1, и Трубин пошел вперед в чужую штрафную площадку! Орлы забили два гола на 90+4 и 90+7 минуте и вырвали победу со счетом 2:1.
Благодаря победе Бенфика догнала Спортинг в турнирной таблице (по 28 очков) и вышла на первое место по дополнительным показателям. Третье место занимает Порту (25 баллов).
Чемпионат Португалии
11-й тур, 13 ноября
Бенфика – Спортинг – 2:1
Голы: Невес, 90+4, Тенгстедт, 90+7 – Дьекереш, 45
Турнирная таблица
Видеообзор матча
События матча
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