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12.11.2023 22:30 - : -
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Португалия
12 ноября 2023, 01:02 |
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Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

Поединок состоится 12 ноября в 22:30 по Киеву

12 ноября 2023, 01:02 |
20
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Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анат

12 ноября на «Да Луш» пройдет матч 11-го тура чемпионата Португалии, в котором «Бенфика» встретится со «Спортинг» (Лиссабон). Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в прошлом сезоне, пригласив Рогера Шмидта, наконец-то смогла выиграть Примейру. А вот сейчас все складывается не так уж и хорошо для орлов. Да, они смогли начать сезон с 2-0 против Порту в Суперкубке. Но, например, Лигу чемпионов завсегдатай плей-офф проваливал - как начал с 0-2 против Ред Булл (Зальцбурга) при жутких ляпах, так и проигрывал всем кряду. В Сан-Себастьяне с Реалом Сосьедад на этой неделе вереница поражений продолжилась - уступили 1-3 и окончательно лишились шансов на плей-офф. Да и в первенстве страны было даже поражение и ничья, правда, при этом у трипейруш получилось выиграть.

Спортинг (Лиссабон)

Клуб в прошлом сезоне продолжал терять позиции. В итоге он не только уступил вечным конкурентам, Порту с Бенфикой, но и пропустил выше Брагу. При этом все-таки Рубен Аморим остался на тренерском посту - кстати, а сейчас уже он демонстрирует лояльность, не отзываясь на приглашения Манчестер Юнайтед. Очевидно, что он хочет вернуть львов на утраченные позиции, и многое получается. Да, португальцев лихорадит в Лиге Европы, где после первого круга были все возможные варианты исхода, а с Ракувом повторно играли в четверг вечером. Зато на внутренней арене только с Брагой была ничья - всех остальных противников побеждали, что позволило лидировать в турнирной таблице. Выиграли и у Эштрелы, хотя та в начале 2-го тайма превращала 1-0 в 1-2. Но за счет гола и паса Эдвардса гостей получилось дожать.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне оба дерби Лиссабона приносили ничьи, причем с идентичным счетом 2-2.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что может сработать фактор поля и орлы смогут обыграть в дерби соседей. Но, помня о перипетиях прошлого сезона, уместным будет вариант с пари на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,81).

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Источник Sport.ua
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