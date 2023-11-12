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Бенфика
12.11.2023 22:30 - : -
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Португалия
12 ноября 2023, 13:31 | Обновлено 12 ноября 2023, 13:39
73
0

Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 ноября в 22:30 матч 11-го тура чемпионата Португалии

12 ноября 2023, 13:31 | Обновлено 12 ноября 2023, 13:39
73
0
Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

​В воскресенье, 12 ноября, в 22:30 начнется матч 11-го тура чемпионата Португалии, в котором встречаются «Бенфика» и «Спортинг».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луж», начало – в 22:30 по киевскому времени.

Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии

«Орлы», цвета которых защищает украинский голкипер Анатолий Трубин, в своем предыдущем матче в рамках Лиги чемпионов потерпели на выезде поражение 1:3 от испанского «Реала Сосьедад».

«Спортинг» имеет серию из 4-х побед кряду. В последнем матче он в Лиге Европы переиграл со счетом 2:1 польский «Ракув» с Владиславом Кочергиным в составе.

Видеотрансляцию матча «Бенфика» – «Спортинг» проводит MEGOGO.

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смотреть онлайн чемпионат Португалии по футболу Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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