Бенфика – Спортинг. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 ноября в 22:30 матч 11-го тура чемпионата Португалии
В воскресенье, 12 ноября, в 22:30 начнется матч 11-го тура чемпионата Португалии, в котором встречаются «Бенфика» и «Спортинг».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луж», начало – в 22:30 по киевскому времени.
Бенфика – Спортинг. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
«Орлы», цвета которых защищает украинский голкипер Анатолий Трубин, в своем предыдущем матче в рамках Лиги чемпионов потерпели на выезде поражение 1:3 от испанского «Реала Сосьедад».
«Спортинг» имеет серию из 4-х побед кряду. В последнем матче он в Лиге Европы переиграл со счетом 2:1 польский «Ракув» с Владиславом Кочергиным в составе.
Видеотрансляцию матча «Бенфика» – «Спортинг» проводит MEGOGO.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский тренер – о подопечных
Сначала защитник не дал отличиться Артему, но украинец все же забил