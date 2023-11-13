Бенфика – Спортинг – 2:1. Трубин и невероятная концовка. Видео голов, обзор
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Украинский голкипер Анатолий Трубин принял участие в выдающемся матче «Бенфики» в 11-го тура чемпионата Португалии.
«Орлы» с помощью суперкамбэка на последних минутах выиграли дерби у команды «Спортинг» Лиссабон.
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Анатолий Трубин отыграл на поле весь матч за хозяев поля и внес свой вклад в победу.
Бенфика проигрывала 0:1, и Трубин пошел вперед в чужую штрафную площадку! Орлы забили два гола на 90+4 и 90+7 минуте и вырвали победу со счетом 2:1.
Чемпионат Португалии
11-й тур, 13 ноября
Бенфика – Спортинг – 2:1
Голы: Невес, 90+4, Тенгстедт, 90+7 – Дьекереш, 45
Видеообзор матча
События матча
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