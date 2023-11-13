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Чемпионат Португалии
Бенфика
12.11.2023 22:30 – FT 2 : 1
Спортинг Лиссабон
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Португалия
13 ноября 2023, 01:23 | Обновлено 13 ноября 2023, 01:47
58
0

Бенфика – Спортинг – 2:1. Трубин и невероятная концовка. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Португалии

13 ноября 2023, 01:23 | Обновлено 13 ноября 2023, 01:47
58
0
Бенфика – Спортинг – 2:1. Трубин и невероятная концовка. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер Анатолий Трубин принял участие в выдающемся матче «Бенфики» в 11-го тура чемпионата Португалии.

«Орлы» с помощью суперкамбэка на последних минутах выиграли дерби у команды «Спортинг» Лиссабон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Анатолий Трубин отыграл на поле весь матч за хозяев поля и внес свой вклад в победу.

Бенфика проигрывала 0:1, и Трубин пошел вперед в чужую штрафную площадку! Орлы забили два гола на 90+4 и 90+7 минуте и вырвали победу со счетом 2:1.

Чемпионат Португалии

11-й тур, 13 ноября

Бенфика – Спортинг – 2:1

Голы: Невес, 90+4, Тенгстедт, 90+7 – Дьекереш, 45

Видеообзор матча

События матча

90’ +10
ГОЛ ! Мяч забил Каспер Тенгстедт (Бенфика).
90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Невеш (Бенфика).
51’
Гонсало Инасио (Спортинг Лиссабон) получает красную карточку.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Дьёкереш (Спортинг Лиссабон).
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Бенфика Спортинг Лиссабон чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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