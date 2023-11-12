Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 вышел в лидеры перед паузой на матчи сборных

С 10 по 12 ноября состоялись матчи 14-го тура Украинской Премьер-лиги.

На первую позицию вышел «Днепр-1» после сенсационной победы над «Шахтером» (3:1). Днепряне имеют 30 очков.

Уже шестая команда возглавила турнирную таблицу с начала сезона (Динамо, Рух, Шахтер, Кривбасс, Полесье, Днепр-1).

На втором месте расположилось «Полесье» (29 баллов). после победы над Металлист 1925 (2:1).

Далее идут «Кривбасс» (27 очков), «Шахтер» и «Рух» (по 24)

«Динамо» одержало первую победу в пяти последних матчах, над «Кривбассом» (2:0). Киевляне с 19-ю очками идут на 8-й позиции.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины после 14-го тура остались «Верес» (8 баллов) и «Минай» (6 пунктов).

Далее в чемпионате наступает пауза на две недели, связанная с матчами сборных.

🏆 УПЛ. 14-й тур, 10–12 ноября

🔹 10.11. 17:00. Колос – Минай – 2:0

– Минай – 2:0 🔹 11.11. 13:00. Оболонь – Ворскла – 0:1

– 0:1 🔹 11.11. 15:00. Полесье – Металлист 1925 – 2:1

– Металлист 1925 – 2:1 🔹 11.11. 17:00. Александрия – Верес – 1:0

– Верес – 1:0 🔹 12.11. 13:00. Кривбасс – Динамо Киев – 0:2

– 0:2 🔹 12.11. 14:00. Заря – ЛНЗ Черкассы – 1:2

– 1:2 🔹 12.11. 17:00. Черноморец – Рух – 2:3

– 2:3 🔹 12.11. 19:00. Шахтер – Днепр-1 – 1:3

Турнирная таблица УПЛ