Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Наставник «Реала» – о команде из Каталонии
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение о возможностях «Жироны» в нынешнем чемпионате Испании. Как известно, клуб из Каталонии, цвета которого защищают украинца Виктор Цыганков и Артем Довбик, в настоящий момент единолично лидирует в Ла Лиге.
«У них все очень хорошо, лучше, чем у нас. Вы должны учитывать, что «Жирона» не играет в еврокубках и может бороться за каждую игру.
Это команда, которая может бороться за чемпионство в Ла Лиге, и я в этом не сомневаюсь», – заявил Анчелотти.
«Жирона» в таблице чемпионата Испании, занимая 1-е место, опережает на 2 очка «Реал», который идут вторым.
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