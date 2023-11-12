Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение о возможностях «Жироны» в нынешнем чемпионате Испании. Как известно, клуб из Каталонии, цвета которого защищают украинца Виктор Цыганков и Артем Довбик, в настоящий момент единолично лидирует в Ла Лиге.

«У них все очень хорошо, лучше, чем у нас. Вы должны учитывать, что «Жирона» не играет в еврокубках и может бороться за каждую игру.

Это команда, которая может бороться за чемпионство в Ла Лиге, и я в этом не сомневаюсь», – заявил Анчелотти.