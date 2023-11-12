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  4. Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Испания
12 ноября 2023, 12:33 | Обновлено 12 ноября 2023, 12:44
3477
0

Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком

Наставник «Реала» – о команде из Каталонии

12 ноября 2023, 12:33 | Обновлено 12 ноября 2023, 12:44
3477
0
Анчелотти оценил перспективы Жироны с Цыганковым и Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказал мнение о возможностях «Жироны» в нынешнем чемпионате Испании. Как известно, клуб из Каталонии, цвета которого защищают украинца Виктор Цыганков и Артем Довбик, в настоящий момент единолично лидирует в Ла Лиге.

«У них все очень хорошо, лучше, чем у нас. Вы должны учитывать, что «Жирона» не играет в еврокубках и может бороться за каждую игру.

Это команда, которая может бороться за чемпионство в Ла Лиге, и я в этом не сомневаюсь», – заявил Анчелотти.

«Жирона» в таблице чемпионата Испании, занимая 1-е место, опережает на 2 очка «Реал», который идут вторым.

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Карло Анчелотти
Источник ФК Реал Мадрид
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