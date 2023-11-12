Карло АНЧЕЛОТТИ: «Игра получилась идеальной»
Итальянец – о победе «Реала» над «Валенсией»
Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором в субботу, 11 ноября, его подопечные дома разгромили «Валенсию» со счетом 5:1.
«Это был наш лучший матч. «Валенсия» не показала свой лучший уровень из-за того, что мы провели очень хороший матч. В первые 15 минут мы могли бы защищаться получше, но в остальном игра получилась идеальной.
В последних трех матчах мы играли очень хорошо. Нам не хватило некоторой удачи в матче с «Райо Вальекано», но в двух других играх мы были полноценной, качественной, сильной, целеустремленной командой», – заявил Анчелотти.
«Реал» в таблице чемпионата Испании занимает второе место, имея 32 очка.
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