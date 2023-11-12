Карло АНЧЕЛОТТИ: «Игра получилась идеальной»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал матч 13-го тура испанской Ла Лиги, в котором в субботу, 11 ноября, его подопечные дома разгромили «Валенсию» со счетом 5:1.

«Это был наш лучший матч. «Валенсия» не показала свой лучший уровень из-за того, что мы провели очень хороший матч. В первые 15 минут мы могли бы защищаться получше, но в остальном игра получилась идеальной.

В последних трех матчах мы играли очень хорошо. Нам не хватило некоторой удачи в матче с «Райо Вальекано», но в двух других играх мы были полноценной, качественной, сильной, целеустремленной командой», – заявил Анчелотти.

«Реал» в таблице чемпионата Испании занимает второе место, имея 32 очка.