Лунин пропустил 1 гол, 20 минут Яремчука. Реал уничтожил Валенсию в Мадриде
Королевский клуб разгромил «летучих мышей» со счетом 5:1
11 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «сливочных».
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе хозяев и отстоял в воротах весь поединок. Украинец Роман Яремчук появился на поле на 70-й минуте, результативными действиями отметится за гостей не сумел.
Дублями за столичную команду отметились Винисиус Жуниор и Родриго. У бразильского форварда также 2 ассиста, оба – на Вини. Еще один мяч забил Дани Карвахаль, который открыл счет в матче на 3-й минуте.
Лунин не сумел отстоять на ноль. На 88-й Уго Дуро порази ворота украинца, забив единственный гол для «летучих мышей».
Сейчас «Реал» занимает 2-е в таблице чемпионата Испании. У команды 32 очка после 13 туров. У «Валенсии» 18 пунктов и 9-я позиция.
Ла Лига. 13-й тур. 11 ноября
Реал – Валенсия – 5:1
Голы: Карвахаль, 3, Вини, 42, 49, Родриго, 50, 84 – Дуро, 88
🏁 @RealMadrid 5-1 @valenciacf— Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 11, 2023
⚽ 3' @DaniCarvajal92
⚽ 42' @ViniJr
⚽ 49' @ViniJr
⚽ 50' @RodrygoGoes
⚽ 84' @RodrygoGoes
⚽ 88' Hugo Duro#RealMadridValencia | #Emirates pic.twitter.com/QTL0r9zfSB
#RealMadridValencia ⚪🦇— Valencia CF (@valenciacf) November 11, 2023
⚽ 5-1 | FINAL DEL PARTIDO#ADNVCF pic.twitter.com/C6c14UGvzD
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