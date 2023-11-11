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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
11.11.2023 22:00 – FT 5 : 1
Валенсия
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Испания
11 ноября 2023, 23:57 | Обновлено 12 ноября 2023, 00:30
1926
1

Лунин пропустил 1 гол, 20 минут Яремчука. Реал уничтожил Валенсию в Мадриде

Королевский клуб разгромил «летучих мышей» со счетом 5:1

11 ноября 2023, 23:57 | Обновлено 12 ноября 2023, 00:30
1926
1
Лунин пропустил 1 гол, 20 минут Яремчука. Реал уничтожил Валенсию в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «сливочных».

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе хозяев и отстоял в воротах весь поединок. Украинец Роман Яремчук появился на поле на 70-й минуте, результативными действиями отметится за гостей не сумел.

Дублями за столичную команду отметились Винисиус Жуниор и Родриго. У бразильского форварда также 2 ассиста, оба – на Вини. Еще один мяч забил Дани Карвахаль, который открыл счет в матче на 3-й минуте.

Лунин не сумел отстоять на ноль. На 88-й Уго Дуро порази ворота украинца, забив единственный гол для «летучих мышей».

Сейчас «Реал» занимает 2-е в таблице чемпионата Испании. У команды 32 очка после 13 туров. У «Валенсии» 18 пунктов и 9-я позиция.

Ла Лига. 13-й тур. 11 ноября

Реал – Валенсия – 5:1

Голы: Карвахаль, 3, Вини, 42, 49, Родриго, 50, 84 – Дуро, 88

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Реал Мадрид Валенсия Реал - Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига Дани Карвахаль Родриго Гоес Винисиус Жуниор Андрей Лунин Роман Яремчук Уго Дуро
Источник Sport.ua
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Serhii P.
Яремчук взагалі ніякими діями не відзначився  що він був, що його не було, просто робив вітер.
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