Лунин пропустил 1 гол, 20 минут Яремчука. Реал уничтожил Валенсию в Мадриде

11 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия». Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «сливочных».

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе хозяев и отстоял в воротах весь поединок. Украинец Роман Яремчук появился на поле на 70-й минуте, результативными действиями отметится за гостей не сумел.

Дублями за столичную команду отметились Винисиус Жуниор и Родриго. У бразильского форварда также 2 ассиста, оба – на Вини. Еще один мяч забил Дани Карвахаль, который открыл счет в матче на 3-й минуте.

Лунин не сумел отстоять на ноль. На 88-й Уго Дуро порази ворота украинца, забив единственный гол для «летучих мышей».

Сейчас «Реал» занимает 2-е в таблице чемпионата Испании. У команды 32 очка после 13 туров. У «Валенсии» 18 пунктов и 9-я позиция.

Ла Лига. 13-й тур. 11 ноября

Реал – Валенсия – 5:1

Голы: Карвахаль, 3, Вини, 42, 49, Родриго, 50, 84 – Дуро, 88