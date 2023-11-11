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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
11.11.2023 22:00 – 18 1 : 0
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 ноября 2023, 22:00 |
1909
0

Реал Мадрид – Валенсия. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура Ла Лиги

11 ноября 2023, 22:00 |
1909
0
Реал Мадрид – Валенсия. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

11 ноября состоится матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реад Мадрид - Валенсия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

События матча

3’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Валенсия Реал - Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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