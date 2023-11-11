11 ноября состоится матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».

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Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция