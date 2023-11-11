11.11.2023 22:00 – 18’ 1 : 0
Испания11 ноября 2023, 22:00 |
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Реал Мадрид – Валенсия. Лунин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 13-го тура Ла Лиги
11 ноября 2023, 22:00 |
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11 ноября состоится матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реад Мадрид - ВаленсияСмотреть трансляцию
События матча
3’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид).
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