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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
11.11.2023 22:00 - : -
Валенсия
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Испания
11 ноября 2023, 01:30 | Обновлено 11 ноября 2023, 01:57
33
0

Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 11 ноября в 22:00 по Киеву

11 ноября 2023, 01:30 | Обновлено 11 ноября 2023, 01:57
33
0
Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

11 ноября на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 13-го тура Примеры Испании, в котором «Реал» (Мадрид) встретится с «Валенсией». Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

Реал (Мадрид)

Клуб, конечно же, хотел в этом сезоне отвоевать позиции, утраченные в рамках темпорады 2022/2023. При этом летом Флорентино Перес снова не смог подписать Килиана Мбаппе. Но при этом он смог выиграть гонку за Джуда Беллингема, и, возможно, это и будет решающим фактором. Голы англичанина стали во многом тем, что обеспечивало мощный старт как в Лиге чемпионов, так и в Примере. Именно новичок сумел своим дублем принести волевую победу в Эль Классико, еще и на поле Барселоны. Но, конечно, рано говорить, что сливочные уходят в отрыв, они тоже допускали осечки - чего стоит поражение в дерби Атлетико. Или нулевая ничья в прошлом туре с Райо Вальекано, что позволило Жироне стать единоличным лидером.

Валенсия

Команда в последние годы неоднократно была вынуждена бороться за выживание. И на общем фоне сезон 2021/2022 был неплохой отдушиной, тем более что там лос чес добрались до финала Копы дель Рей. Но тем летом владелец, Питер Лим, сменил добившегося этого Бордаласа на Гаттузо. В итоге зимой уволенного за провалы Дженнаро заменил Бараха. Для начала кумир Местальи как футболист спас летучих мышей от вылета в Сегунду. Сейчас такой опасности нет. Более того, команда стартовала с пары побед, да и в конце октября была неплохая серия, из ничьих против Мальорки и Атлетика при 2:0 с Кадисом. Ну, а новый месяц получилось начать с победы над Гранадой: гол Пепелу так и остался единственным.

Статистика личных встреч

В рамках Примеры мадридский Реал выиграл 5 раз кряду. Но в январе, еще при Гаттузо, Валенсия смогла дотянуть в Суперкубке Испании до серии пенальти. В которой, впрочем, все равно проиграли.

Прогноз

Букмекерские конторы рассматривают Реал безоговорочным фаворитом. Но ему трудно, когда противник уходит в организованную оборону, что точно сделает Валенсия. Ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,76).

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Источник Sport.ua
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