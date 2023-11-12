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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
11.11.2023 22:00 – FT 5 : 1
Валенсия
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Испания
12 ноября 2023, 00:19 | Обновлено 12 ноября 2023, 00:40
1660
0

Реал – Валенсия –5:1. Дубли Вини, Родриго, как пропустил Лунин? Видео голов

11 ноября проходит матч 13-го тура Ла Лиги

12 ноября 2023, 00:19 | Обновлено 12 ноября 2023, 00:40
1660
0
Реал – Валенсия –5:1. Дубли Вини, Родриго, как пропустил Лунин? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября состоялся матч 13-го тура Ла Лиги между командами «Реал» Мадрид и «Валенсия».

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Поединок прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу королевского клуба.

Украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды. Украинец Роман Яремчук, который выступает на позиции форварда за «летучих мышей», начал поединок на скамейке запасных и появился на поле только на 70-й минуте.

Ла Лига. 13-й тур. 11 ноября

Реал Мадрид – Валенсия – 5:1

Голы: Карвахаль, 3, Винисиус Жуниор, 42, 49, Родриго, 50 – Дуро, 88

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Карвахаль, 3 мин.

ГОЛ! 2:0 Вини, 42 мин.

ГОЛ! 3:0 Вини, 49 мин.

ГОЛ! 4:0 Родриго, 50 мин.

ГОЛ! 5:0 Родриго, 84 мин.

ГОЛ! 5:1 Дуро, 88 мин.

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго (Реал Мадрид).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид).
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Реал Мадрид Валенсия Реал - Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Дани Карвахаль Андрей Лунин Винисиус Жуниор Родриго Гоес Роман Яремчук Уго Дуро
Источник Sport.ua
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