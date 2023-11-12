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Англия
12 ноября 2023, 21:42 | Обновлено 12 ноября 2023, 21:51
3219
3

Сколько поставили Мудрику? Оценки за матч Челси – Ман Сити. У кого 8.6?

Лучшим игроком матча назван норвежский форвард Эрлинг Холанд, автор дубля

12 ноября 2023, 21:42 | Обновлено 12 ноября 2023, 21:51
3219
3
Сколько поставили Мудрику? Оценки за матч Челси – Ман Сити. У кого 8.6?
Getty Images/Global Images Ukraine

12 ноября в 18:30 прошел матч 12-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити». Команды играли в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команды обменялись двумя голами в первом тайме. Эрлинг Холанд реализовал пенальти для гостей, после чего отличились Тиаго Силва и Рахим Стерлинг. Счет для горожан сравнял Мануэль Акаджи в конце тайма (2:2).

После перерыва Эрлинг Холанд вывел гостей вперед, а Николас Джексон сравнял счет. Далее забил Родри, но Коул Палмер реализовал пенальти на 90+5 минуте (4:4). Суперматч!

❗️ ВИДЕО в Telegram: все голы матча

Украинский вингер Михаил Мудрик вышел за синих на замену на 64-й минуте. Он получил от WhoScored оценку 6.3, примерно среднюю в команде.

А лучшим игроком матча назван норвежский форвард Эрлинг Холанд, автор дубля у гостей. Его игру оценили лучшей в игре отметкой 8.6.

АПЛ. 12-й тур, 12 ноября

Челси – Манчестер Сити – 4:4

Голы: Тиаго Силва, 29, Стерлинг, 37, Джексон, 67, Палмер, 90+5 – Холанд, 25 (пен.), 47, Аканджи, 45+1, Родри, 86.

Оценки WhoScored за матч

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Источник Sport.ua
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KirTheKing
удачно сыграли замены почеттино - 3 и 4 голы: Мишаня плюс бройя. думаю челси может побороться за четвертое место, расстояние до которого сейчас 10 очков
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+1
andre_lui
Холланду забагато поставили. в цьому матчі начебто він так не грав. Йому потрібен Де Брюйне. А от Стерлінг проти бувшої команди грав гарно
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+1
avk2307
приблизно середню
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0
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