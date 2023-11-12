Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале

Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему не давал шанс украинскому голкиперу Андрею Лунину проявить себя:

«Я не знаю, был ли я несправедлив к нему. Когда у тебя состав такого уровня, иногда приходится быть несправедливым.



Модрич мог выйти в стартовом составе, но начал поединок в запасе. Моя работа – выбирать, и это не всегда так просто», – заявил Карло.

11 ноября «сливочные» обыграли «Валенсию» 5:1. В воротах столичной команды отстоял Лунин.

Основной кипер «Реала» Кепа Аррисабалага пропустит 2-3 недели, поэтому его место на этот период займет Андрей Лунин.

Ранее Карло Анчелотти рассказал о перспективах «Жироны» в Ла Лиге.