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  4. Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
Испания
12 ноября 2023, 18:11 | Обновлено 12 ноября 2023, 18:29
9059
5

Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале

Карло не знает, был ли он несправедлив к Андрею

12 ноября 2023, 18:11 | Обновлено 12 ноября 2023, 18:29
9059
5
Анчелотти объяснил, почему не давал Лунину шанс проявить себя в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Андрей Лунин

Итальянский наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему не давал шанс украинскому голкиперу Андрею Лунину проявить себя:

«Я не знаю, был ли я несправедлив к нему. Когда у тебя состав такого уровня, иногда приходится быть несправедливым.

Модрич мог выйти в стартовом составе, но начал поединок в запасе. Моя работа – выбирать, и это не всегда так просто», – заявил Карло.

11 ноября «сливочные» обыграли «Валенсию» 5:1. В воротах столичной команды отстоял Лунин.

Основной кипер «Реала» Кепа Аррисабалага пропустит 2-3 недели, поэтому его место на этот период займет Андрей Лунин.

Ранее Карло Анчелотти рассказал о перспективах «Жироны» в Ла Лиге.

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Карло Анчелотти Кепа Аррисабалага Андрей Лунин Реал Мадрид
Источник Marca
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Комментарии 5
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Vitason
А ,я знаю,ти був несправедливым,після того ,як Куртуа отримав травму,ти зобов'язаний був Луніну довірити місце в воротах на тих правах,що Лунін заслужив на цей шанс ,довгих п'ять років чекаючи на нього,а ти просто взяв і забрав в нього це,якщо ти вважав,що Лунін слабкий ,щоб бути дублером Куртуа, потрібно прямо було про це сказати,це не по-людськи!! Тим більше,що цей Кепа,аж ніяк не сильніше за Луніна,просто Анчелоти не вірить в талант Андрія!
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+11
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Vitason
Тепер ти чувак,зобов'язаний будеш ставити Луніна в основу і навіть Лунін заслужив право на помилку,так ,що Кепа хай посидить на лавці,Лунін дуже довго сидів,а не з корабля на бал!
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+3
MrStepanovM .
Маячня
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0
adidas777
Брехливий макаронник боїться зізнатися у своїй же підлості по відношенню до Луніна!
Ответить
0
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