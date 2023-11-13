Кто получил 9? Названа оценка Трубина за матч-триллер Бенфика – Спортинг
«Орлы» вырвали победу у соперников после 90-й минуты
12 ноября состоялся матч 11-го тура чемпионата Португалии между командами «Бенфика» и «Спортинг». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «орлов».
Победу хозяева вырвали уже в компенсированное арбитром время. До 90+4 они уступали 0:1, но вначале отличился Жоау Невеш, а на 90+7-й 3 очка вырвал Каспер Тенгстедт.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.8 баллов.
Трубин за матч сделал 2 сейва.
Лучшим игроком был признан Жоау Невеш (9.0).
Оценки WhoScored за матч Бенфика – Спортинг – 2:1
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