Новый Шевченко. Милан может подписать Довбика, украинец заменит Жиру
Итальянский клуб ищет замену Оливье, Артем – один из кандидатов
Итальянский футбольный клуб «Милан» заинтересован в подписании 26-летнего украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика.
Об этом сообщает Spazio Milan. По информации источника, «красно-черные» рассматривают украинца в качестве замены 37-летнему французскому нападающему Оливье Жиру.
Источник также верит, что Довбик станет для «россонери» новым Андреем Шевченко, который выступал за миланскую команду с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 года.
Руководство «Милана» готово побороться за украинца, хотя понимает, что трансфер обойдется не менее, чем в 20 миллионов евро.
Однако в компетентности источника стоит посомневаться, поскольку вместо фотографии Довбика Spazio Milan прикрепил изображение Александра Зубкова.
В сезоне 2023/24 Довбик отыграл за «Жирону» в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.
ФОТО. Spazio Milan прикрепил фото Зубкова в новости про Довбика
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