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  4. Новый Шевченко. Милан может подписать Довбика, украинец заменит Жиру
Италия
12 ноября 2023, 17:31 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:51
1946
6

Новый Шевченко. Милан может подписать Довбика, украинец заменит Жиру

Итальянский клуб ищет замену Оливье, Артем – один из кандидатов

12 ноября 2023, 17:31 | Обновлено 12 ноября 2023, 17:51
1946
6
Новый Шевченко. Милан может подписать Довбика, украинец заменит Жиру
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский футбольный клуб «Милан» заинтересован в подписании 26-летнего украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика.

Об этом сообщает Spazio Milan. По информации источника, «красно-черные» рассматривают украинца в качестве замены 37-летнему французскому нападающему Оливье Жиру.

Источник также верит, что Довбик станет для «россонери» новым Андреем Шевченко, который выступал за миланскую команду с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 года.

Руководство «Милана» готово побороться за украинца, хотя понимает, что трансфер обойдется не менее, чем в 20 миллионов евро.

Однако в компетентности источника стоит посомневаться, поскольку вместо фотографии Довбика Spazio Milan прикрепил изображение Александра Зубкова.

В сезоне 2023/24 Довбик отыграл за «Жирону» в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.

ФОТО. Spazio Milan прикрепил фото Зубкова в новости про Довбика

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Комментарии 6
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vitaha33
Італія не для нього. Сиди в Іспанії, ну може Німеччина. Але не Італія і не АПЛ
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0
OKs100
Пока рановато. Довбык должен забить за сезон 20+ голов и сделать 10+ передач. Тогда за ним начнется гонка.
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0
AK.228
😂😂
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0
Richard Lewis
”у компетентності джерела варто сумніватися“, але ми все одно передрукуємо заради хайпового заголовка
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0
turist86
Від добра добра не шукають
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0
Burevestnik
а шо, схожий, як свиня на коня.
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0
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