Новый Шевченко. Милан может подписать Довбика, украинец заменит Жиру

Итальянский футбольный клуб «Милан» заинтересован в подписании 26-летнего украинского форварда испанской «Жироны» Артема Довбика.

Об этом сообщает Spazio Milan. По информации источника, «красно-черные» рассматривают украинца в качестве замены 37-летнему французскому нападающему Оливье Жиру.

Источник также верит, что Довбик станет для «россонери» новым Андреем Шевченко, который выступал за миланскую команду с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 года.

Руководство «Милана» готово побороться за украинца, хотя понимает, что трансфер обойдется не менее, чем в 20 миллионов евро.

Однако в компетентности источника стоит посомневаться, поскольку вместо фотографии Довбика Spazio Milan прикрепил изображение Александра Зубкова.

В сезоне 2023/24 Довбик отыграл за «Жирону» в 14 матчах во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов.

ФОТО. Spazio Milan прикрепил фото Зубкова в новости про Довбика