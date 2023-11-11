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Англия
11 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 12 ноября 2023, 00:41
1361
5

ВИДЕО. Италия, держись! Как зажигали Довбик, Цыганков, Миколенко, Зинченко

11 ноября 5 украинских футболистов отметились результативными действиями

11 ноября 2023, 23:59 | Обновлено 12 ноября 2023, 00:41
1361
5
ВИДЕО. Италия, держись! Как зажигали Довбик, Цыганков, Миколенко, Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine

11 ноября 5 украинских футболистов отметились результативными действиями в зарубежных чемпионатах.

Артем Довбик и Виктор Цыганков сыграли важную роль в победе испанской «Жироны» в 13-м туре Ла Лиги против «Райо Вальекано».

На 42-й минуте встречи Довбик забил в ворота мадридского клуба после ассиста Виктор Цыганкова. У Артема Довбика теперь 7 голов в Ла Лиге и 4 голевые передачи. У Виктора Цыганкова 2 гола и 2 голевые передачи.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко забил за «Эвертон» на 1-й минуте поединка 12-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас». В текущем сезоне украинец забил 2-й гол в футболке «ирисок».

Виталий мог оформить и дубль на 49-й минуте, но мяч попал в штангу. На добивании сыграл Абдулайе Дукуре и реализовал момент.

Украинец Александр Зинченко оформил шедевр в стиле Стива Макманамана. В матче 12-го тура АПЛ «Арсенал» – «Бернли» украинский футболист отметился голом на 74-й минуте.

Для Александра этот мяч стал первым в сезоне 2023/24 и вторым за время выступлений за лондонский клуб.

Результативным действием за «Сандерленд» отметился украинец Назарий Русин. В матче 16-го тура Чемпионшипа против «Бирмингема» Назарий в падении отдал ассист на Джоуба Беллингема.

В итоге «черные коты» обыграли соперников со счетом 3:1, а Русин отдал первый голевой пас.

В матче 13-го тура Ла Лиги «Реал» Мадрид – «Валенсия» неплохо проявил себя Андрей Лунин. Украинский кипер «сливочных» сделал несколько важных сейвов и пропустил гол только на 88-й минуте.

«Реал» разбил «Валенсию» 5:1. Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук вышел на 70-й минуте поединка, но результативными действиями не отличился.

20 ноября сборная Украины сыграет в последнем туре группового отборочного раунда Евро-2024 против команды Италии. Довбик, Цыганков, Миколенко, Зинченко, Русин и Яремчук вызваны на этот поединок в состав «сине-желтых».

Видеообзор матча Райо Вальекано – Жирона – 1:2

Видеообзор матча Кристал Пэлас – Эвертон – 2:3

Видеообзор матча Арсенал – Бернли – 3:1

Видеообзор матча Сандерленд – Бирмингем Сити – 3:1

Видеообзор матча Реал – Валенсия – 5:1

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Mamay
Луніну місця не найшлось в збірній 😡
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+1
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new0star
Пишіть прізвища футболістів правильно
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+1
Mac_Gyver
Хіба Зіну не визвали на гру проти Італії?
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0
shef63
Не кажіть  "гоп". Це про перше речення заголовку. Щоб потім не було боляче.
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0
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