ВИДЕО. День украинцев! Как забили Довбик, Цыганков, Миколенко, Сидорчук?

4 ноября 4 футболиста из Украины забили в 3 разных европейских чемпионатах.

Артем Довбик и Виктор Цыганков отличились в поединке 12-го тура Ла Лиги за «Жирону» против «Осасуны». Кроме того, Артем также записал на своей счет 2 ассиста.

Жиронцы в итоге победили 4:2.

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко на 7-й минуте матча 11-го тура АПЛ против «Брайтона» открыл счет. Для Виталия этот мяч стал первым в текущем сезоне и вторым в АПЛ за 2 сезона.

К сожалению, «ириски» не сумели обыграть подопечных Роберто Де Дзерби из-за автогола Эшли Янга на последних минутах.

Первым забитым мячом за «Вестерло» отличился и Сергей Сидорчук. Экс-капитан киевского «Динамо» помог своей команде обыграть «Ауд-Хеверле Левен».

Матч завершился со счетом 2:0.

Еще одним украинцем, который имел реальные шансы на гол сегодня, 4 ноября, в европейских чемпионатах, был Роман Безус. Бывший футболист «Динамо» и «Днепра» не сумел реализовать 11-метровый на 24-й минуте матча 10-го тура чемпионата Кипра за «Омонию» против «Аполлона».

Видеообзор матча Осасуна – Жирона – 2:4 (голы Артема Довбика и Виктора Цыганкова)

Видеообзор матча Эвертон – Брайтон – 1:1 (гол Виталия Миколенко)

Ауд-Хеверле Левен – Вестерло – 0:2 (гол Сергея Сидорчука)

Видеообзор матча Омония – Аполлон – 2:0 (незабитый пенальти Романа Безуса)