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Чемпионат Бельгии
Ауд-Хеверле
04.11.2023 19:15 – FT 0 : 2
Вестерло
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Бельгия
04 ноября 2023, 21:15 | Обновлено 04 ноября 2023, 21:41
1266
1

Гол Сидорчука помог Вестерло победить в Бельгии и уйти с последнего места

Команда с украинцем обыграла «Ауд-Хеверле Левен» со счетом 2:0

04 ноября 2023, 21:15 | Обновлено 04 ноября 2023, 21:41
1266
1
Гол Сидорчука помог Вестерло победить в Бельгии и уйти с последнего места
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

4 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Бельгии между клубами «Ауд-Хеверле Левен» и «Вестерло». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет в матче открыл Николас Мадсен на 63-й минуте, который реализовал пенальти.

На 69-й второй мяч для «Вестерло» забил 32-летний украинский полузащитник Сергей Сидорчук. Для украинца это первый гол в футболке бельгийской команды.

Сейчас «Вестерло» занимает 15-е место в таблице чемпионата Бельгии. Благодаря этой победе клуб покинул последнюю 16-ю строчку. У команды 10 очков после 13 туров. У аутсайдера чемпионата «Кортрейка» 9 пунктов.

Чемпионат Бельгии. 13-й тур. 4 ноября

Ауд-Хеверле Левен – Вестерло – 0:2

Голы: Мадсен, 63 (пен.), Сидорчук, 69

Турнирная таблица чемпионата Бельгии

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чемпионат Бельгии по футболу Сергей Сидорчук Вестерло Ауд-Хеверле Левен
Источник Sport.ua
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