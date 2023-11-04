Гол Сидорчука помог Вестерло победить в Бельгии и уйти с последнего места

4 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Бельгии между клубами «Ауд-Хеверле Левен» и «Вестерло». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет в матче открыл Николас Мадсен на 63-й минуте, который реализовал пенальти.

На 69-й второй мяч для «Вестерло» забил 32-летний украинский полузащитник Сергей Сидорчук. Для украинца это первый гол в футболке бельгийской команды.

Сейчас «Вестерло» занимает 15-е место в таблице чемпионата Бельгии. Благодаря этой победе клуб покинул последнюю 16-ю строчку. У команды 10 очков после 13 туров. У аутсайдера чемпионата «Кортрейка» 9 пунктов.

Чемпионат Бельгии. 13-й тур. 4 ноября

Ауд-Хеверле Левен – Вестерло – 0:2

Голы: Мадсен, 63 (пен.), Сидорчук, 69

Турнирная таблица чемпионата Бельгии