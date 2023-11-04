Гол Сидорчука помог Вестерло победить в Бельгии и уйти с последнего места
Команда с украинцем обыграла «Ауд-Хеверле Левен» со счетом 2:0
4 ноября состоялся матч 13-го тура чемпионата Бельгии между клубами «Ауд-Хеверле Левен» и «Вестерло». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Счет в матче открыл Николас Мадсен на 63-й минуте, который реализовал пенальти.
На 69-й второй мяч для «Вестерло» забил 32-летний украинский полузащитник Сергей Сидорчук. Для украинца это первый гол в футболке бельгийской команды.
Сейчас «Вестерло» занимает 15-е место в таблице чемпионата Бельгии. Благодаря этой победе клуб покинул последнюю 16-ю строчку. У команды 10 очков после 13 туров. У аутсайдера чемпионата «Кортрейка» 9 пунктов.
Чемпионат Бельгии. 13-й тур. 4 ноября
Ауд-Хеверле Левен – Вестерло – 0:2
Голы: Мадсен, 63 (пен.), Сидорчук, 69
Турнирная таблица чемпионата Бельгии
⏱️ 90´ FULL TIME.— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) November 4, 2023
We boeken een belangrijke overwinning in Leuven! #OHLWES 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/IhI3Wg4Q5E
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