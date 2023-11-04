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  4. ВИДЕО. Супервыстрел в нижний угол! Сидорчук забил первый гол за Вестерло
Чемпионат Бельгии
Ауд-Хеверле
04.11.2023 19:15 – FT 0 : 2
Вестерло
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
04 ноября 2023, 20:51 | Обновлено 04 ноября 2023, 21:16
3579
12

ВИДЕО. Супервыстрел в нижний угол! Сидорчук забил первый гол за Вестерло

Сергей отличился в ворота «Ауд-Хеверле Левен» в 13-м туре чемпионата Бельгии

04 ноября 2023, 20:51 | Обновлено 04 ноября 2023, 21:16
3579
12
ВИДЕО. Супервыстрел в нижний угол! Сидорчук забил первый гол за Вестерло
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

4 ноября проходит матч 13-го тура чемпионата Бельгии между клубами «Ауд-Хеверле Левен» и «Вестерло».

На 69-й минуте второй гол для гостей забил украинский полузащитник Сергей Сидорчук.

❗️ ВИДЕО. Супервыстрел в нижний угол! Сидорчук забил первый гол за Вестерло

Для украинца это первый гол в составе «Вестерло».

Сергей проводит 7-й матч в футболке бельгийской команды.

5 сентября 2023 году Сидорчук официально покинул киевское «Динамо» и присоединился к «Вестерло».

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Сидорчук (Вестерло).
63’
ГОЛ ! С пенальти забил Николас Мадсен (Вестерло).
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Ауд-Хеверле Левен Сергей Сидорчук Вестерло видео голов и обзор чемпионат Бельгии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Andrew
Спорт.юа дістали з посиланнями на телеграм. Всіх це бісить! 
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+11
Показать Скрыть 1 ответ
ash
Гол класний, шкода що тут неможливо подивитися.
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+7
Александр Балик
СПОРТ ЮА був вашим читачем років 7-8 (можливо більше), але ваш "новий" стиль з цими посиланнями на телеграм-канали- це ,просто, "жесть" ...... треба, напевно, шукати новий спортивний сайт
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+6
zhyr
Після переходу Сидорчука, Вестерло почало набирати очки, а Динамо почало втрачати))). Може даремно на нього гнали?))
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+4
Показать Скрыть 3 ответа
Gargantua
очень рад, что у него все хорошо в Бельгии.
но также хорошо, что из Динамо он ушел.
кризис в Динамо точно не из-за потери Сидорчука.
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+2
Rzechpospolita
Сьогодні майже в кожному матчі (за кордоном) наші хлопці забивають🔥
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+2
Alehandro
https://twitter.com/i/status/1720874560759681341
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0
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