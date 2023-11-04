ВИДЕО. Супервыстрел в нижний угол! Сидорчук забил первый гол за Вестерло
Сергей отличился в ворота «Ауд-Хеверле Левен» в 13-м туре чемпионата Бельгии
4 ноября проходит матч 13-го тура чемпионата Бельгии между клубами «Ауд-Хеверле Левен» и «Вестерло».
На 69-й минуте второй гол для гостей забил украинский полузащитник Сергей Сидорчук.
❗️ ВИДЕО. Супервыстрел в нижний угол! Сидорчук забил первый гол за Вестерло
Для украинца это первый гол в составе «Вестерло».
Сергей проводит 7-й матч в футболке бельгийской команды.
5 сентября 2023 году Сидорчук официально покинул киевское «Динамо» и присоединился к «Вестерло».
⏱️ 69´ ⚽️ DOELPUNT ⚽️— KVC Westerlo (@KVCWesterlo) November 4, 2023
Een vrije trap zoeft voorbij iedereen in de zestien. Sydorchuk neemt de afvallende bal aan de rechterkant meteen op de slof. De bal gaat enig mooi overhoeks in de benedenhoek. #OHLWES 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/beQoOIsNdW
События матча
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но также хорошо, что из Динамо он ушел.
кризис в Динамо точно не из-за потери Сидорчука.