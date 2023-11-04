4 ноября проходит матч 13-го тура чемпионата Бельгии между клубами «Ауд-Хеверле Левен» и «Вестерло».

На 69-й минуте второй гол для гостей забил украинский полузащитник Сергей Сидорчук.

❗️ ВИДЕО. Супервыстрел в нижний угол! Сидорчук забил первый гол за Вестерло

Для украинца это первый гол в составе «Вестерло».

Сергей проводит 7-й матч в футболке бельгийской команды.

5 сентября 2023 году Сидорчук официально покинул киевское «Динамо» и присоединился к «Вестерло».